Jak wszyscy, to wszyscy – ZTE wprowadza na rynek nowy tablet ZTE ZPAD 10

Najstarsi stażem redaktorzy Tabletowo nie wierzyli, że nadejdzie taki moment, że nowe tablety znów będą pojawiały się jak grzyby po deszczu (zob. realme Pad czy Nokia T20). ZTE nie zaliczyło wielkiego powrotu, ale wprowadziło na rynek model ZTE ZPAD 10, który oferuje akceptowalną dla średnio wymagającego użytkownika specyfikację.

Reklama

W ostatnim czasie ZTE skupiało się przede wszystkim na wprowadzaniu do sprzedaży innowacyjnych smartfonów, w tym ZTE Axon 30 z aparatem pod ekranem i ZTE Axon 30 Ultra z trzema aparatami o rozdzielczości aż 64 Mpix. Teraz producent wzbogacił jednak swoją ofertę o nowy tablet.

Specyfikacja ZTE ZPAD 10

ZTE ZPAD 10 z pewnością zadowoli klientów, którzy nie mają wygórowanych wymagań i oczekiwań, bowiem oferuje akceptowalną specyfikację. Co prawda design nie jest szczególnie atrakcyjny (mnie na przykład się nie podoba), ale to sprzęt do korzystania, a nie do oglądania go wnikliwie z każdej strony, więc nie zdyskwalifikujemy go tylko dlatego, że nie wygląda tak nowocześnie, jak konkurencja (zob. Chuwi HiPad Air czy Teclast T50).

Reklama

Specyfikacja ZTE ZPAD 10 obejmuje przede wszystkim wyświetlacz o przekątnej 10,36 cala i rozdzielczości Full HD+ (ZTE podaje, że 1200×1200 pikseli, ale musiał się tu wkraść błąd) oraz ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 662 2,0 GHz.





źródło: ZTE

Do tego na pokładzie ZTE ZPAD 10 znajduje się 3 GB RAM i 32 GB pamięci wbudowanej. Ilość RAM może w określonych scenariuszach dać się we znaki, natomiast dobra wiadomość jest taka, że tablet obsługuje karty microSD o pojemności nawet 2 TB.

Specyfikacja ZTE ZPAD 10 obejmuje również slot na kartę nano SIM oraz obsługę sieci 3G i 4G, choć zabrakło wsparcia dla VoLTE i WiFi Calling. Ponadto tablet oferuje aparat o rozdzielczości 8 Mpix na tyle (z diodą doświetlającą) i 5 Mpix na przodzie, a także podwójne głośniki z dźwiękiem DTS:X Ultra.

ZTE ZPAD 10 pracuje na systemie Android 11, a energię do działania zapewnia mu akumulator o pojemności 7250 mAh, ładowany przez port USB-C. Tablet ma wymiary 250x160x8,3 mm.

ZTE ZPAD 10 jest już dostępny w Kanadzie w ofercie operatora Telus. Jego cena zależy od wybranej przez klienta oferty (nie widać możliwości kupienia go bez umowy).