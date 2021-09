Rusza sprzedaż ZTE Axon 30 z aparatem pod ekranem. Zamówisz go też do Polski

ZTE Axon 20 był pierwszym, globalnie dostępnym smartfonem z aparatem pod ekranem. Dziś dołączył do niego ZTE Axon 30, którego mogą zamówić również klienci z Polski. Dla pierwszych przygotowano specjalną promocję.

Rusza sprzedaż ZTE Axon 30. Ile kosztuje?

Model ten zadebiutował w Chinach 28 lipca 2021 roku, zatem ZTE dość szybko wprowadziło go na międzynarodowe wody. Dziś rusza sprzedaż ZTE Axon 30 poza Chinami i jeżeli Was oczarował, to mamy dobre wieści – smartfon mogą zamówić również klienci z Polski.

Do wyboru są dwie konfiguracje: z 8 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej oraz z 12 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej. Cena ZTE Axon 30 8 GB/128 GB wynosi 499 euro (równowartość ~2250 złotych), natomiast modelu 12 GB/256 GB – 599 euro (~2700 złotych).



ZTE Axon 30 (źródło: ZTE)

ZTE poinformowało, że do zamówień, złożonych w ciągu 24 pierwszych godzin, będzie dodawało w prezencie ochronę na ekran lub dedykowane etui. Smartfon jest dostępny na oficjalnej stronie internetowej ZTE. Do wyboru są nie tylko dwie konfiguracje pamięciowe, ale też dwie wersje kolorystyczne: czarna i zielono-biała.

Na koniec warto jeszcze dodać, że smartfon zostanie wysłany bezpłatnie, a jeżeli klient nie będzie zadowolony z zakupu, to może go zwrócić w ciągu 15 dni.

Specyfikacja ZTE Axon 30

Aparat pod ekranem to niewątpliwie cecha, która najbardziej przyciąga uwagę. Producent podaje, że część wyświetlacza, pod którą się on znajduje, ma gęstość 400ppi i składa się z siedmiu specjalnych warstw, które zapewniają lepszą przepuszczalność światła do matrycy. W dodatku aparat o rozdzielczości 16 Mpix wykorzystuje technologię łączenia czterech sąsiadujących pikseli w jeden większy o wielkości 2,24 µm, aby rejestrowany obraz był jeszcze lepszej jakości.

Sam ekran w ZTE Axon 30 również ma świetne parametry. Charakteryzuje się przekątną aż 6,92 cala i rozdzielczością Full HD+ 2460×1080 pikseli (proporcje 20:9), a na dodatek jest to wyświetlacz AMOLED, który odświeża obraz z częstotliwością do 120 Hz i próbkuje dotyk z częstotliwością 360 Hz. Ponadto zapewnia on 10-bitową głębię koloru i 100% pokrycie przestrzeni palety barw DCI-P3.



ZTE Axon 30 (źródło: ZTE)

Specyfikacja ZTE Axon 30 obejmuje również procesor Qualcomm Snapdragon 870 z modemem 5G oraz LPDDR5 RAM i pamięć flash typu UFS 3.1, a także akumulator o pojemności 4200 mAh, który można naładować z użyciem przewodu z końcówką USB-C z mocą nawet 65 W. Smartfon ma wymiary 170,2×77,8×7,8 mm i waży 189 gramów.

Trzeba jeszcze wspomnieć, że na panelu tylnym ZTE Axon 30 znajdują się cztery aparaty: główny 64 Mpix i ultraszerokokątny 8 Mpix o kącie widzenia 120° oraz 5 Mpix do zdjęć makro i 2 Mpix czujnik głębi. Ponadto smartfon oferuje m.in. dual SIM (2x nano SIM) i moduł NFC. Całość działa pod kontrolą systemu Android 11 z interfejsem MyOS11.