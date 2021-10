Chuwi HiPad Air chce być jak iPad Air, ale prawie 4 razy tańszy

To nic nowego, że mniej znani globalnie producenci z Chin inspirują się produktami renomowanych konkurentów. W tym przypadku podobieństwo jest jednak wyjątkowo uderzające. Jednocześnie nowy Chuwi HiPad Air ma kusić klientów bardzo atrakcyjną ceną.

Nie ma co ukrywać – Chuwi HiPad Air pod względem designu do złudzenia przypomina iPada Air 2020. Podobieństwo zapewne nie jest przypadkowe, a wrażenie to potęguje fakt, że w nazwach obu produktów znajduje się słowo „Air”. Wygląda zatem na to, że Chuwi chciało stworzyć „tańszy odpowiednik” tabletu Apple. Bo różnica zarówno w specyfikacji, jak i cenie jest przeogromna.

Specyfikacja Chuwi HiPad Air

Tablet oferuje wyświetlacz IPS o przekątnej 10,3 cala i rozdzielczości 1920×1080 pikseli (proporcje 16:10), który zapewnia 100% pokrycie przestrzeni kolorów DCI-P3. Producent określa ekran mianem „FullView Display”, ponieważ ramki dookoła niego są bardzo wąskie. Warto jednak zauważyć, że jednocześnie rogi nie są zaokrąglone – krawędzie spotykają się ze sobą pod kątem 90°.

Chuwi HiPad Air (źródło: Chuwi)

Specyfikacja Chuwi HiPad Air obejmuje też dość często spotykany ostatnimi czasy w tabletach procesor UNISOC T618 (12 nm) z dwoma rdzeniami ARM Cortex-A75 i sześcioma ARM Cortex-A55 (oferuje go również m.in. Teclast T50). Do tego na pokładzie znajduje się 4 GB LPDD4 RAM i 128 GB pamięci masowej typu eMMC 5.1. Nie zabrakło także miejsca na kartę microSD (do 128 GB).

Chuwi HiPad Air zasilany jest przez akumulator o pojemności 7000 mAh, który ma zapewnić do 8 godzin odtwarzania wideo. Baterię ładuje się przez port USB-C. Tablet pracuje pod kontrolą systemu Android 11. W tym miejscu warto wspomnieć, że można podłączyć do niego klawiaturę (za pośrednictwem złącza magnetycznego), ale trzeba ją dokupić osobno, gdyż nie wchodzi w skład zestawu sprzedażowego.

Chuwi HiPad Air nie obsługuje łączności 4G – tylko Bluetooth 5.0 oraz WiFi 802.11ac (2,4 GHz i 5 GHz). Ma natomiast dwa głośniki stereo oraz aparat o rozdzielczości 5 Mpix zarówno na przodzie, jak i tyle (ten ostatni ma autofokus, zaś pierwszy funkcję rozpoznawania twarzy jako metodę weryfikacji biometrycznej).

Obudowa Chuwi HiPad Air wykonana jest ze stopu aluminium klasy lotniczej. Tablet ma wymiary 245x157x7 mm, zatem jest bardzo smukły, choć nie tak bardzo jak iPad Air 2020, który ma zaledwie 6,1 mm grubości.

Cena Chuwi HiPad Air, dostępność

Cena Chuwi HiPad Air została ustalona na 169 dolarów, co po bezpośrednim przeliczeniu jest równowartością ~670 złotych. Dla porównania, cena iPada Air 64 GB zaczyna się w Stanach Zjednoczonych od 599 dolarów. Oznacza to, że tablet Chuwi jest ponad 3,5x tańszy od modelu, z którego czerpie inspirację.

Chuwi HiPad Air jeszcze nie jest dostępny w sprzedaży, ale można się spodziewać, że wkrótce pojawi się w oficjalnym sklepie marki Chuwi na platformie AliExpress i będzie można go zamówić również do Polski. Oczywiście w nieco wyższej cenie z uwagi na konieczność doliczenia do ceny podatku VAT.