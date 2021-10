Tablet Lenovo Tab 6 5G mógłby trafić do Polski. Wygląda świetnie i ma dobrą specyfikację

Lenovo zapowiedziało rychłe wprowadzenie na rynek nowego tabletu. Lenovo Tab 6 5G, bo o nim mowa, wyróżnia się nie tylko obsługą sieci 5G, ale też bardzo atrakcyjnym dla oka designem. Specyfikacja w ogólnym ujęciu także jest przyzwoita.

Specyfikacja Lenovo Tab 6 5G

Niewątpliwie cechą, która ma przyciągnąć uwagę klientów, obok atrakcyjnego, choć jednocześnie dość „surowego” designu, jest wsparcie dla obsługi sieci 5G. Jest ona możliwa, ponieważ tablet wyposażono w procesor Qualcomm Snapdragon 690 ze zintegrowanym modemem Qualcomm Snapdragon X51. Według oficjalnych informacji, dane przy użyciu technologii 5G mogą być pobierane z prędkością do 1,8 Gbit/s i wysyłane z szybkością do 110 Mbit/s. Dla porównania, w sieci 4G ma to być – odpowiednio – do 695 Mbit/s i do 46 Mbit/s.

źródło: Lenovo

Nie tylko procesor wskazuje jednak, że Lenovo Tab 6 5G jest tabletem ze średniej półki. Na jego pokładzie znajduje się bowiem też 4 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej. To wystarczający do codziennego korzystania zestaw, choć Lenovo mogłoby pokusić się o dodanie dodatkowych 2 GB RAM. Pamięć na pliki można natomiast rozszerzyć przy pomocy karty microSD o pojemności nawet 2 TB.

Lenovo Tab 6 5G oferuje również wyświetlacz TFT o przekątnej 10,3 cala i rozdzielczości 1920×1200 pikseli (proporcje 16:10) oraz aparat 8 Mpix na przodzie i tyle (w drugim przypadku wraz z diodą doświetlającą). Tablet pracuje na systemie Android 11 (z „trybem dziecięcym” i „trybem PC”) i będzie czerpał prąd z akumulatora o pojemności 7500 mAh (ładowanie przez USB-C do 100% ma potrwać ~3 godziny).

źródło: Lenovo

Na koniec warto zaakcentować też, że obudowa Lenovo Tab 6 5G jest pyłoszczelna zgodnie z kryteriami standardu IP5X oraz wodoszczelna – spełnia kryteria normy IPX3. Wynika to prawdopodobnie z faktu, że urządzenie zadebiutowało na rynku, gdzie większość urządzeń mobilnych ma certyfikat IP (zob. Redmi Note 10 JE).

Lenovo Tab 6 5G ma wymiary 158x244x8,3 mm i waży 498 gramów.

Cena Lenovo Tab 6 5G, dostępność

Cena Lenovo Tab 6 5G wciąż nie została podana. Tablet jeszcze w tym miesiącu trafi do sprzedaży w Japonii (dokładnie 22 października), gdzie będzie dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: Abyss Blue i Moon White.

Nie wiemy, czy Lenovo planuje wprowadzić ten sprzęt na inne rynki, ale ucieszylibyśmy się, gdyby pojawił się także w Polsce. Oczywiście pod warunkiem, że cena zostałaby ustalona na przystępnym dla klientów poziomie. Ta jednak, nawet w Japonii, na tę chwilę pozostaje tajemnicą.