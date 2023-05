Ten tablet wygląda naprawdę dobrze i ma atrakcyjną specyfikację

Tablety wciąż żyją i nie zapowiada się na to, aby miały prędko odejść do lamusa. Producenci to wykorzystują i regularnie wprowadzają na rynek urządzenia tego typu. Jedną z najnowszych propozycji jest DOOGEE T30 Pro, który wygląda atrakcyjnie i oferuje dobrą specyfikację techniczną.

DOOGEE T30 Pro to tablet, który może cieszyć się zainteresowaniem klientów

Najważniejszym elementem w każdym tablecie jest ekran. Ten w DOOGEE T30 Pro ma matrycę IPS, przekątną 11 cali i rozdzielczość 2560×1600 pikseli (proporcje 16:10), co przekłada się na 226 ppi (taką wartość podaje DOOGEE). Ponadto wyświetlacz potrafi odświeżać obraz z częstotliwością 90 Hz i osiąga jasność do 350 nitów.

DOOGEE T30 Pro (źródło: DOOGEE)

Trzeba też zauważyć, że ekran otaczają symetryczne ramki, na dodatek wyglądające na dość wąskie, ale jednocześnie na tyle szerokie, aby dało się wygodnie trzymać w rękach ten sprzęt. Producent deklaruje, że współczynnik screen-to-body ratio wynosi 81%. Za pozytywne wrażenia podczas oglądania zadbają również cztery głośniki z certyfikatem Hi-Res Audio. Warto też wiedzieć o wsparciu dla Widevine L1, co przyda się w przypadku korzystania na przykład z Amazon Prime Video, Disney+, Netflixa i HBO Max.

Jednostką centralną w tym tablecie jest procesor MediaTek Helio G99 2,2 GHz (6 nm), który współpracuje z 8 GB RAM LPDDR4X. W razie potrzeby urządzenie jest w stanie zyskać do 7 GB dodatkowej pamięci operacyjnej, kosztem pamięci wbudowanej, której na pokładzie jest 256 GB typu UFS 2.2. Ją również można rozszerzyć – za pomocą kart w formacie microSD (obsługiwane są karty o pojemności aż do 2 TB).

DOOGEE T30 Pro (źródło: DOOGEE)

Tablet wyposażony jest też w akumulator o pojemności 8580 mAh, który można ładować z mocą nawet 27 W (w zestawie dodawana jest ładowarka o mocy 18 W). Ponadto DOOGEE T30 Pro odda swoim właścicielom do dyspozycji m.in. 3,5 mm złącze słuchawkowe, Bluetooth 5.2, port USB-C ze wsparciem dla USB OTG, aparat 8 Mpix na przodzie i duet 20 Mpix (z matrycą Sony) + 2 Mpix z diodą doświetlającą na tyle oraz obsługę systemów nawigacji GPS, Galileo, GLONASS i Beidou.

Warto również wspomnieć, że tablet ma dwa sloty na karty SIM w formacie nano. DOOGEE T30 Pro fabrycznie pracuje pod kontrolą systemu Android 13, a jego wymiary to 257×168,7×7,6 mm, zaś waga – 543 gramy. Klienci dostają do wyboru trzy wersje kolorystyczne: szarą Space Gray, zieloną Mint Green i niebieską Ice Blue.

Cena, dostępność

Tablet jest już dostępny w oficjalnym sklepie internetowym marki DOOGEE za 349,99 dolarów (~1480 złotych), ale obecnie można odebrać kupon rabatowy, dzięki któremu cena DOOGEE T30 Pro zostanie obniżona o 30 dolarów, do 319,99 dolarów (~1350 złotych). To oferta przedsprzedażowa – wysyłka rozpocznie się 20 czerwca 2023 roku.