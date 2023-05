Sprzedaj lub wymień iPhone w Plusie i kup nowszy model znacznie taniej

Artykuł sponsorowany

W końcu zawsze przychodzi moment, gdy chcemy sprzedać aktualnie używany smartfon i przesiąść się na nowszy model. Plus postanowił wyjść z inicjatywą, która odczuwalnie ułatwi ten proces, zarówno w przypadku iPhone, jak i smartfonów innych marek. Operator jakiś czas temu wystartował z programami Plus Odkup, jak i Plus Wymiana, dzięki którym możemy odsprzedać używanego iPhone, kupić taniej nowego i do tego po 2 latach wymienić go najnowszy model. Brzmi intrygująco?

Plus Odkup, czyli szybki i wygodny sposób sprzedaży używanego smartfona

Co zrobić ze smartfonem, którego nie chcemy już dalej używać? Jedną z opcji jest jego sprzedaż. Owszem, możemy to zrobić przez serwisy aukcyjne, ale może to wiązać się z koniecznością poświęcenia sporej ilości czasu oraz z traceniem nerwów na część potencjalnych nabywców, chcących targować się i zbić cenę na horomcurke. Ceniąc wygodę i swój czas, ciekawym rozwiązaniem jest program Plus Odkup.

W ramach Plus Odkup klienci mogą odsprzedać używane smartfony operatorowi. Warto tutaj podkreślić, że program obejmuje sporo marek, w tym również te cieszące się sporą popularnością wśród polskich klientów. Mam tu na myśli takie firmy, jak Apple, Samsung, LG, OPPO, Motorola, Nokia, Realme, Sony i Xiaomi. Co więcej, środki ze sprzedaży urządzenia, przekazane na konto użytkownika, mogą być przeznaczone nie tylko na pokrycie rat za nowy sprzęt, ale również na zakup usług w Plusie.

Wśród licznych zalet programu, oprócz wspomnianego już uproszczenia procesu sprzedaży, mamy również gwarancję zapłaty wcześniej ustalonej kwoty, a także – co ostatnio staje się dla wielu osób kluczowe – ograniczenie ilości elektrośmieci, a więc dbamy o środowisko.

iPhone 14 Plus (fot. Jakub Kordasiński, Tabletowo.pl)

Sprzedaż iPhone w ramach Plus Odkup

Przejdźmy teraz do przedstawienia procesu sprzedaży iPhone w ramach programu przygotowanego przez Plusa. Oczywiście tak samo będzie to wyglądało w przypadku innych smartfonów, ale – co zrozumiałe – ich wycena będzie się różnić.

Nie musimy męczyć się z wystawianiem urządzenia na aukcji. Wystarczy, że przyniesiemy używanego iPhone do salonu Plusa. Następnie sprzedawca, przy pomocy dedykowanej aplikacji, automatycznie określi stan techniczny smartfona. Na podstawie otrzymanych wyników, w tym m.in. oceny stanu ekranu i obudowy, klient w krótkim czasie otrzyma wycenę.

Jeśli zdecyduje się na sprzedaż, a tym samym dokończenie procesu sprzedaży, ustalona kwota za sprzedaży używanego iPhone zostanie odliczona od zobowiązań klienta i może być przeznaczona na pokrycie rat na nowy sprzęt lub na zakup usług w Plusie. Tak, to już wszystko – szybko i wygodnie.

Wszystko brzmi naprawdę prosto. Najwyższy czas przejść do niezwykle ważnej kwestii, czyli tego, ile można zyskać odsprzedając iPhone w Plusie. Warto zaznaczyć, że podane kwoty dotyczą smartfona w bardzo dobrym stanie, co oznacza, że ewentualne uszkodzenia mogą obniżyć podaną kwotę.

iPhone 11 (fot. Mateusz Budzeń, Tabletowo.pl)

Dla iPhone cennik wygląda następująco:

iPhone 12 Pro – 2100 złotych,

iPhone 12 – 1900 złotych,

iPhone 11 Pro – 1300 złotych,

iPhone 11 – 900 złotych,

iPhone X – 500 złotych.

Propozycja Plusa staje się jeszcze bardziej kusząca dzięki niezwykle atrakcyjnej, promocyjnej cenie na modele iPhone 14, które można spłacać w ratach przez 36 miesięcy. Korzystając z oferty Plus Odkup, klienci mogą wybrać nowego iPhone 14 128 GB, iPhone 14 256 GB, iPhone 14 Plus 128 GB, iPhone 14 Plus 256 GB, iPhone 14 Pro 128GB, iPhone 14 Pro 256GB, iPhone 14 Pro 512GB, iPhone 14 Pro Max 128GB, iPhone 14 Pro Max 256Gb, iPhone 14 Pro Max 512GB w cenie obniżonej o 550 złotych.

Nowy iPhone co dwa lata

Dla osób, które lubią być na bieżąco z nowościami wprowadzanymi przez Apple, operator przygotował formę zakupu smartfona w Plus Wymiana. Program pozwala na zakup iPhone w obniżonych ratach, a także wymianę na nowszy model po dwóch latach, gdy klient zapłaci 24 z 36 rat.

Podobnie, jak w programie Plus Odkup, klient nie musi martwić się sprzedażą używanego modelu, a więc oszczędza czas. Kolejnym argumentem przemawiającym za wybraniem tej formy zakupu jest bardziej ekologiczne podejście – owszem, zakup nowego iPhone co dwa lata może nie kojarzyć się z dbaniem o planetę, bowiem rozsądniejsze wydaje się dłuższe używanie tego samego sprzętu, ale Plus nadaje drugie życie oddanemu urządzeniu – nie powstają więc elektrośmieci.

iPhone 14 (fot. Mateusz Budzeń, Tabletowo.pl)

Program Plus Wymiana pozwala zaoszczędzić nawet 33% wartości urządzenia, gdy zdecydujemy się na wymianę co dwa lata.

Dodatkowo, po spłaceniu 24 z 36 rat, klient dostaje dwie opcje. Pierwsza, to wspomniana już wymiana na nowszy model. Druga natomiast sprowadza się do spłacenia pozostałych rat i zostawienia iPhone na własność.

Warto jeszcze wspomnieć, że obecni klienci Plusa, którzy przedłużają swoją umowę abonamentową, nie zapłacą opłaty początkowej za iPhone. Jeśli zdecydują się na dodatkowy abonament z iPhone, ten kolejny dostaną za złotówkę na start. Nowi abonenci zapłacą natomiast nie więcej niż 10% wartości smartfona na start. Reszta będzie rozłożona na raty.

Pełna lista smartfonów, które możemy obecnie nabyć w ramach tego programu, dostępna jest na stronie Plusa. Skupmy się jednak na najnowszych modelach z linii iPhone 14 i przyjrzymy się cenom.

Przedstawione przykłady dotyczą nowych klientów, którzy zdecydują się na abonament 59 złotych miesięcznie:

iPhone 14 128 GB – opłata początkowa 499 złotych, rata 129,49 złotych / miesiąc, łącznie za obligatoryjne 24 z 36 rat 3606,76 złotych,

iPhone 14 Pro 128 GB – opłata początkowa 699 złotych, rata 166,11 złotych / miesiąc, łącznie za obligatoryjne 24 z 36 rat 4658,64 złotych,

iPhone 14 Pro Max 128 GB – opłata początkowa 799 złotych, rata 184,16 złotych / miesiąc, łącznie za obligatoryjne 24 z 36 rat 5218,84 złotych.

W ramach abonamentu 59 złotych / miesiąc klient otrzymuje jeszcze nielimitowane rozmowy i SMS-y/MMS-y, 50 GB miesięcznie z dostępem do sieci 5G oraz dostęp do Disney+ na rok w prezencie.

iPhone 14 Pro (fot. Katarzyna Pura, Tabletowo.pl)

Warto się zabezpieczyć

A co, jeśli iPhone nam się zepsuje? Naprawa uszkodzonego iPhone nie należy do tanich. W związku z tym, aby mieć pewność, że po dwóch latach będziemy mogli zwrócić smartfon i wymienić go na nowy, warto skorzystać z Serwisu Urządzenia Premium. Za 20 złotych miesięcznie otrzymujemy dodatkową usługę dzięki której – w przypadku nieszczęśliwego wypadku, Plus naprawi smartfon bez utraty gwarancji, a wszystkie naprawy zostaną wykonane w autoryzowanym punkcie.

Jeśli jednak iPhone zostanie uszkodzony, a użytkownik nie będzie miał wykupionej usługi Serwis Urządzenia Premium, naprawa odbywa się na koszt klienta w autoryzowanym serwisie (oczywiście nie chodzi o naprawy gwarancyjne). Jeśli klient nie chce go naprawić, może spłacić wszystkie 36 rat i telefon przechodzi na jego własność.

Na koniec wypada jeszcze poruszyć jedną ważną kwestię. Co w sytuacji, jeśli bierzemy iPhone na 36 rat, a po 24 miesiącach kończy się umowa? Po skończeniu terminu umowa przechodzi w umowę na czas nieokreślony. Umowa ratalna jest od niej niezależna. W innym przypadku, kiedy klient rezygnuje całkiem z umowy, oczywiście dalej obowiązuje go umowa na raty, jeśli nie oddał telefonu.

