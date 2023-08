Huawei MatePad 11.5″ już w Polsce. Na start z niższą ceną i słuchawkami w gratisie

Czy tablet może być tak wszechstronnym urządzeniem do pracy jak laptop? Właśnie na polskim rynku pojawiło się urządzenie, które może sprawić, że sami sprawdzicie, czy to możliwe. Dziś startuje bowiem sprzedaż Huawei MatePad 11.5″. Na start dostępny jest w ciekawej promocji – o tym jednak za chwilę.

Mały, ale czytelny

Jako kompromis pomiędzy rozmiarem a kompaktowością Huawei zastosował w tablecie ekran o przekątnej 11,5 cala, decydując się przy okazji na proporcje 3:2. Wyświetlacz o rozdzielczości 2200 x 1440 pikseli i o maksymalnej częstotliwości odświeżania 120 Hz spełni potrzeby tych, którzy potrzebują czytelnego ekranu w szkole lub codziennej pracy.

Dodatkowym atutem panelu IPS są certyfikaty Low Blue Light i Flicker Free, przyznane przez TÜV Rheinland, które potwierdzają, że wyświetlacz cechuje się niską emisją światła niebieskiego i ograniczono w nim efekt migotania. Podziękujecie swoim oczom później.

Skoro MatePad 11.5″ ma stanowić ekwiwalent laptopa, to powinien oferować równie wszechstronny system na pokładzie. Huawei stawia w tym przypadku na autorskie rozwiązanie HarmonyOS 3.1. Dzięki temu możemy zarówno skorzystać z aplikacji instalowanych w pamięci tabletu, takich jak WPS Office, lub pokusić się o rozwiązania chmurowe w postaci pakietu Office 365.

Dane możemy wprowadzać na trzy sposoby: za pomocą klawiatury (opcjonalnej), rysika Huawei M-Pencil (notatki odręczne i rysunki; też do kupienia osobno) lub za pomocą AI Voice, oferującego rozwiązania speech-to-text.

Źródło: Huawei

Lekki i mocny zarazem

Wymiary szarej konstrukcji to 176,82 x 260,88 x 6,85 mm. Smukłej obudowie towarzyszy akumulator o pojemności 7700 mAh, który możemy naładować z maksymalną mocą 20 W w czasie ok. 2 godzin i 20 minut.

Huawei do zestawu sprzedażowego dorzuca zarówno kostkę obsługującą szybkie ładowanie, jak i kabel USB-C.

Producent postawił w MatePad 11.5″ na niemal najwyższą ligę układów mobilnych – tablet skrywa więc w środku chipset Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 z GPU Adreno 644. Sprzęt występuje w dwóch konfiguracjach, jeśli chodzi o RAM: 6 GB i 8 GB – każda z nich została sparowana ze 128 GB przestrzeni dyskowej.

Solidną wydajność uzupełnia obecność Wi-Fi 6, cztery głośniki i ulepszone algorytmy Huawei Histen 8.1, optymalizujące efekty dźwiękowe, a także dwa aparaty: przedni 8 Mpix oraz tylny 13 Mpix.

Źródło: Huawei

Ceny Huawei MatePad 11.5″ w Polsce i oferta przedsprzedażowa

Sprzedaż Huawei MatePad 11.5″ rusza już dziś, tj. 17 sierpnia. Wspomniana powyżej konfiguracja z 6 GB RAM z 128 GB pamięci wewnętrznej jest dostępna wyłącznie na oficjalnej stronie producenta w cenie 1399 złotych i, co ważne, dotyczy gołego tabletu – nie obejmuje w zestawie klawiatury.

Opcja z 8 GB / 128 GB dostępna jest z zestawie z klawiaturą Smart Keyboard, a koszt całości to 1699 złotych. Zestaw jest do kupienia zarówno na huawei.pl, jak i w popularnych sklepach z elektroniką: Media Expert, RTV Euro AGD, x-kom, Komputronik oraz Media Markt.

Jeżeli jednak planujecie zakup tabletu i lubicie trochę zaoszczędzić przy okazji, to warto dokonać zakupu w przedsprzedaży do 29 sierpnia. Oprócz tego, że obie wersje MatePad 11.5″ oferowane są w kwocie niższej o 200 złotych od sugerowanej ceny, to pierwsi kupujący otrzymają słuchawki Huawei FreeBuds SE warte 199 złotych w prezencie (lub za złotówkę – zależy od wybranego sklepu).

Od 30 sierpnia do 17 września na sprzęt będzie obowiązywała z kolei obniżka 200 złotych.