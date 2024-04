Nowy smartfon Realme C65 ma coś z Samsunga i iPhone’a

Producenci często inspirują się produktami i rozwiązaniami konkurencji, aczkolwiek rzadko zdarza się takie combo jak w tym przypadku. Nowy Realme C65 ma bowiem zarówno coś z Samsunga, jak i iPhone’a.

Specyfikacja smartfona Realme C65

Już pierwszy rzut oka na Realme C65 wywołuje déjà vu. Tył smartfona przypomina bowiem panel tylny Galaxy S21 i Galaxy S22, ponieważ aparaty otacza prostokątna wyspa o podobnym kształcie jak w ww. Samsungach. Aparaty są jednak tylko dwa, a nie trzy – główny ma rozdzielczość 50 Mpix, kąt widzenia 79,5° i przysłonę f/1.8, natomiast parametry drugiego nie zostały podane przez producenta. Można zatem podejrzewać, że służy on do pomiaru głębi.

fot. producenta

Na przodzie umieszczono z kolei 8 Mpix aparat o kącie widzenia 80° z przysłoną f/2.05, wokół którego może pojawić się Mini Capsule 2.0, czyli dynamiczna sekcja z różnymi informacjami jak Dynamic Island. To jednak niejedyne podobieństwo do iPhone’a. Klawisz zasilania ma bowiem funkcjonalność jak przycisk czynności, tzn. można za jego pośrednictwem uruchomić wybrane funkcje, na przykład aparat lub tryb samolotowy. Oprócz tego zintegrowano z nim czytnik linii papilarnych.

Zanim przejdziemy dalej, warto też jeszcze wspomnieć, że aparat przedni rozpoznaje gesty powietrzne, dzięki czemu wybrane funkcje można wywoływać ruchem ręki, gdy użytkownik nie może dotknąć ekranu, bo na przykład ma brudne ręce. Sam wyświetlacz LCD ma natomiast przekątną 6,67 cala, rozdzielczość HD+ 1604×720 pikseli, funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz i próbkowania dotyku z prędkością do 180 Hz. Jego jasność maksymalna to zaś 625 nitów, a minimalna 1 nit.

fot. producenta

We wnętrzu urządzenia umieszczono (już dość leciwy) procesor MediaTek Helio G85 (12 nm) bez modemu 5G oraz od 6 do 8 GB RAM LPDDR4X i od 128 do 256 GB wbudowanej pamięci, w zależności od wersji. Obie pamięci można rozszerzyć – operacyjną (kosztem masowej) o nawet 100%, a wewnętrzną o aż 2 TB, korzystając z karty microSD.

Ponadto Realme C65 oferuje Bluetooth 5.0, niehybrydowy dual SIM (2x nano SIM + microSD), głośniki stereo, funkcję ustawienia głośności na 200% i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Smartfon fabrycznie ma wgrany system Android 14 z nakładką Realme UI 5.0 (producent zapewnia, że zachowa płynność przez 48 miesięcy), a jego zasilaniem zajmie się akumulator o pojemności 5000 mAh, który obsłuży ładowanie przewodowe o mocy 45 W (przez port USB-C).

Urządzenie ma wymiary 164,6×76,1×7,64 mm i waży 185 gramów. Producent deklaruje, że jego konstrukcja spełnia kryteria pyło- i wodoodporności IP54.

Cena Realme C65, dostępność

Urządzenie zadebiutowało dziś w Wietnamie, gdzie będzie sprzedawane od 4 kwietnia 2024 roku w trzech konfiguracjach:

6/128 GB za 3690000 VND (równowartość ~590 złotych),

8/128 GB za 4290000 VND (~690 złotych),

8/256 GB za 4790000 VND (~770 złotych).

Aktualnie nie mamy informacji na temat dostępności nowego Realme C65 w innych krajach, ale z czasem na pewno trafi do sprzedaży w większej liczbie państw i regionów.