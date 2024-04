Samsung naprawił to, co zepsuł. Lepiej późno niż wcale

Błędy w oprogramowaniu to niestety powszechne zjawisko – producenci nie są w stanie ich uniknąć, Samsung również. Mamy jednak dobrą wiadomość dla posiadaczy smartfonów Galaxy – Koreańczycy przywrócili bardzo ważną funkcję.

Samsung przywrócił w One UI 6.1 znaczącą funkcję

Koreańczycy są w trakcie udostępniania One UI 6.1 dla swoich smartfonów i tabletów, którego głównym elementem są funkcje Galaxy AI, czyli wykorzystujące sztuczną inteligencję i ogromnie zwiększające funkcjonalność urządzeń. Będą one jednak dostępne tylko dla wybranych sprzętów, aczkolwiek Samsung szuka sposobów, aby wprowadzić je na jak największą liczbę modeli.

Mimo że udostępnienie One UI 6.1 nie przebiegało bezproblemowo, ponieważ u jednego z naszych Czytelników aktualizacja „ucegliła” jego Galaxy S23 Ultra, to zdecydowanie warto ją pobrać i zainstalować, gdyż producent przywrócił w niej funkcję, która nieoczekiwanie zniknęła w One UI 6.0, a jest bardzo ważna dla utrzymania smartfona w dobrej kondycji w dłuższej perspektywie.

W One UI 6.1 przywrócono mechanizm ochronny, który zapobiega wypalaniu się wyświetlacza AMOLED dzięki niezauważalnemu dla oka przesuwania elementów na górnej belce. Długie wyświetlanie elementu w tej samej pozycji może bowiem doprowadzić do nieodwracalnego i widocznego gołym okiem wypalenia ekranu.

Niestety One UI 6.1 przyniosło inny błąd

Można się zaśmiać, że równowaga w przyrodzie musi być, więc skoro Samsung usunął jeden błąd, to na jego miejsce musiał pojawić się kolejny. Użytkownicy, którzy zainstalowali One UI 6.1 na starszych smartfonach i tabletach Galaxy, zauważyli bowiem nieoczekiwane ograniczenie mocy ładowania.

Właściciele urządzeń Samsunga zgłaszają, że pomimo używania oficjalnych ładowarek producenta o mocy 25 W, ich smartfony i tablety ładują się z mocą maksymalnie 15 W. Według serwisu SamMobile nie ma jednak mowy o żadnym błędzie, a zaobserwowane zmniejszenie mocy ładowania to całkowicie naturalny proces, bowiem spada ona wraz ze wzrostem napełnienia baterii.

screen: Pruone

Tak się jednak składa, że jeden z użytkowników zaobserwował wolne ładowanie, gdy wskaźnik baterii wskazywał 24%, a więc akumulator powinien być jeszcze ładowany z maksymalną dostępną mocą. Pozostaje zatem czekać, aż Samsung zareaguje na te zgłoszenia, bo ładowanie z mocą 15 W w 2024 roku to duża niedogodność. 25 W zresztą też, ale już nie kopmy leżącego ;)