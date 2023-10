iPhone 15 Pro to nie tylko przycisk czynności. Co jeszcze oferuje?

Artykuł sponsorowany

Jeżeli na co dzień telefon jest Twoim narzędziem pracy i potrzebujesz wielozadaniowego sprzętu, który poradzi sobie w różnych warunkach, to iPhone 15 Pro prawdopodobnie będzie dobrym wyborem.

iPhone 15 Pro to flagowiec z krwi i kości

Telefony marki Apple słyną z niezawodności, dobrej jakości zdjęć i wieloletniego wsparcia w postaci aktualizacji systemu iOS. Skupmy się jednak na iPhonie 15 Pro. Na pokładzie znajduje się autorski układ Apple A17 Pro, wyświetlacz OLED Super Retina XDR o przekątnej 6,1 cala, rozdzielczości 2556 x 1179 pikseli i częstotliwości odświeżania do 120 Hz, a także bardzo dobry aparat, z którego od wielu lat słyną iPhone’y.

iPhone 15 Pro to świetny sprzęt do pracy. Jest wyposażony w 6-rdzeniowe CPU i GPU. Oba układy mają być szybsze od poprzednika o, kolejno, 10 oraz 20%. Do tego 4x szybszy ray tracing niż w A16 Bionic. Z kolei system Neural Engine ma zapewniać aż 35 bilionów operacji na sekundę. Te liczby robią wrażenie, ale jak to się przekłada na realną wartość dla użytkownika?

iPhone 15 Pro to sprzęt, który nada się do pracy na kilku aplikacjach jednocześnie, robienia notatek w trakcie spotkań czy też obróbki materiałów graficznych. Korzystając z niego można bez problemu jednocześnie używać np. Dropboxa, Discord czy też robić Notatki za pomocą dedykowanej aplikacji. Możliwości jest sporo, a dodatkowo rozszerza je sklep App Store.

Elegancki iPhone 15 Pro (źródło: tabletowo.pl)

Aparat jak zawsze świetny

W iPhone 15 Pro znajdziemy aparat główny 48 Mpix, teleobiektyw 12 Mpix (z 3-krotnym zoomem optycznym) i ultraszerokokątny 12 Mpix, które oferują szereg różnych wbudowanych funkcji, dlatego będzie dobrym wyborem dla amatora fotografii lub nawet osoby, która potrzebuje zrobić rolkę czy stories na social media.

Zwłaszcza, że iPhone’y znane są nie tylko ze świetnej jakości zdjęć (no, może poza zoomem… zwłaszcza względem konkurencji ;)), ale też jakości wideo – zarówno bezpośrednio na telefonie, jak i po wrzuceniu na platformy pokroju Instagram czy TikTok.

Dodam też, że aparat możemy uruchamiać błyskawicznie z użyciem przycisku czynności. Jest to nowość, która pojawiła się w iPhonie 15 Pro i iPhonie 15 Pro Max i jest niczym innym, jak przyciskiem funkcyjnym, znajdującym się w górnej części lewej krawędzi telefonu.

Możemy do niego przypisać właściwie dowolną opcję. Przede wszystkim może uruchamiać: tryb cichy, tryb skupienia, aparat, latarkę, notatkę głosową, tłumacza, lupę, skrót (ustawiony wcześniej jak np. aplikacja lub sekwencja poleceń), dostępność. Fajny bajer!

To jak – warto czy nie warto?

Czy warto kupić iPhone? To pytanie nie jest „zero-jedynkowe”. Pod względem działania, jak każdy flagowiec, nie zawodzi. Ale prawdziwym dylematem jest posiadanie ekosystemu Apple bądź nie. Dla osoby, która już teraz korzysta z MacBooka, Apple Watcha i słuchawek AirPods, trudno będzie polecić inny smartfon niż iPhone właśnie – być może iPhone 15 Pro, skoro o nim dziś mowa.

iPhone 15 Pro to niezawodny sprzęt (źródło: tabletowo.pl)

Jeśli jednak mówimy o osobie, która sprzętu Apple jeszcze nie posiada, tu decyzja wcale nie jest taka oczywista. Na rynku znajdziemy masę świetnych, flagowych smartfonów. Decydując się na iPhone’a, trzeba pamiętać o pewnego rodzaju ograniczeniach – jak np. brak możliwości przesyłania danych po Bluetooth pomiędzy smartfonami (ot, pierwsze z brzegu) czy konieczności kupowania od nowa aplikacji, z których korzystaliśmy wcześniej na Androidzie.

Chcąc stworzyć ranking telefonów, zwłaszcza tych flagowych, z całą pewnością iPhone 15 Pro znalazłby się w nim jako jedna z propozycji.

