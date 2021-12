Nowy OPPO jest przeciętny do bólu, ale ludzie kupują takie smartfony

Wiele osób, szczególnie tych, które interesują się smartfonami, oczekuje, że zaoferują one wszystkie najnowsze zdobycze techniki, najlepiej w możliwie najniższej cenie. Statystyki pokazują jednak, że producentom najbardziej opłaca się wprowadzać na rynek do bólu przeciętnie urządzenia. Jak ten nowy model OPPO.

Nowy smartfon OPPO K9x nie jest wyjątkowy, ale nie musi taki być

Dotarliśmy do momentu, w którym smartfonom naprawdę trudno się wyróżnić. Do tego nie od wczoraj pojawiają się głosy, że w bliższej lub dalszej przyszłości mogą one zostać wyparte przez inną technologię (jako potencjalną kandydatkę wymienia się rozszerzoną rzeczywistość).

Na razie jednak producenci ani myślą zaprzestać produkcji smartfonów. Wręcz przeciwnie – zalewają rynek bliźniaczo do siebie podobnymi modelami. Nie ma się jednak co temu dziwić – wszakże to właśnie takie przeciętne, niewyróżniające się urządzenia sprzedają się najlepiej. Głównie dlatego, że są przystępne cenowo i oferują wszystko, czego może wymagać nieszczególnie wymagający klient.

O nowym OPPO K9x też nie można powiedzieć, że jest wyjątkowy. Jego specyfikacja jest jak najbardziej w porządku i spełni oczekiwania przeciętnego klienta. Model ten oferuje wszystko, co jest potrzebne takiemu użytkownikowi i nie da mu powodów do narzekań.

Jak przystało na nowy smartfon, także i ten zapewnia obsługę sieci piątej generacji dzięki zastosowaniu procesora MediaTek Dimensity 810 z modemem 5G. W zależności od konfiguracji, towarzyszy mu 6 GB lub 8 GB RAM. Ponadto na pokładzie znajduje się od 128 GB do 256 GB pamięci wbudowanej.

Najnowszy model w ofercie marki oferuje również wyświetlacz LCD o przekątnej 6,5 cala i rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz. W lewym górnym rogu ekranu znajduje się okrągły otwór, w którym umieszczono 16 Mpix aparat do selfie i rozmów wideo.

źródło: OPPO

Urządzenie oferuje też aparat o rozdzielczości 64 Mpix (taka liczba może zrobić wrażenie na przeciętnym, niezorientowanym kliencie) na panelu tylnym, obok którego znalazły się jeszcze dwa – oba mają po 2 Mpix (jeden do pomiaru głębi ostrości, drugi do zdjęć makro). Niestety, nie ma tutaj aparatu z obiektywem ultraszerokokątnym.

Na pokładzie nie zabrakło natomiast czytnika linii papilarnych (jest on na bocznej krawędzi) i 3,5 mm złącza słuchawkowego. Urządzenie pracuje na systemie Android 11 z interfejsem ColorOS 12 (zaskakujące zatem, że nie ma tu Androida 12), a prąd dostarcza mu akumulator o pojemności 5000 mAh, który można ładować z mocą 33 W.

źródło: OPPO

Cena tego modelu nie została jeszcze ujawniona. Producent podaje jednak, że klienci dostaną do wyboru trzy konfiguracje pamięciowe: 6 GB/128 GB, 8 GB/128 GB oraz 8 GB/256 GB. Sprzedaż urządzenia rozpocznie się w Chinach 27 grudnia 2021 roku.