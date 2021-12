Obecnie nie ma lepszego sposobu na wejście w nową generację konsol niż właśnie Xbox Series S. Wsteczna kompatybilność, Game Pass Ultimate oraz najlepsze produkcje od wewnętrznych studiów Microsoftu. Ta promocja pozwoli Wam kupić tę konsolę w bardzo przystępnej cenie.

Promocja: Xbox Series S taniej na raty i z fajnym gratisem dla graczy

Regularna cena Xbox Series S to 1349 złotych, jednak jeżeli zdecydujecie się kupić ją na raty w sklepie Media Expert, to zapłacicie za nią 1259,06 złotych. Dlaczego? Ponieważ sklep zapłaci za Was dwie raty. Dzięki temu w Waszych kieszeniach zostanie blisko 90 złotych. Taka kasa piechotą nie chodzi, a chciałoby się, prawda?

Trudno wyobrazić sobie lepszy sposób na wejście w nową generację konsol. Forza Horizon 5 oraz Halo Infinite – dla tych dwóch produkcji zdecydowanie warto mieć sprzęt Microsoftu w pogotowiu.

A jak doskonale wiemy, dochodzi tutaj jeszcze Xbox Game Pass. W cenie 40 złotych miesięcznie odblokowujecie dostęp do starannie wyselekcjonowanych gier, dających ogrom frajdy dla całej rodziny. Nie trzeba już wydawać ponad 300 złotych na jedną grę – te czasy minęły bezpowrotnie. Microsoft doskonale rozumie potrzeby graczy, wrzucając co miesiąc do subskrypcji zupełnie nowe, uznane w branży gier produkcje.

Wraz z konsolą otrzymacie w zestawie dwie gry: Fortnite czy Rocket League. Dodawanie w pakiecie gier free-to-play może się wydać co najmniej dziwne, lecz jest ku temu pewien powód. Jeżeli gracie namiętnie w którąś z tych produkcji, to ucieszy Was fakt, iż do zestawu są dorzucone limitowane skórki oraz wirtualna waluta.

Fortnite: Strój Czachy Mroku, Plecak Torebka Czachy Mroku, Kilof Mroczny Rozłupywacz oraz 1000 V-dolców,

Strój Czachy Mroku, Plecak Torebka Czachy Mroku, Kilof Mroczny Rozłupywacz oraz 1000 V-dolców, Rocket League: purpurowy samochód Masamune, purpurowy dopalacz Wirtualna Fala, purpurowe koła Zefram i 1000 kredytów Rocket League.

Promocja: Xbox Series S z grami Fortnite i Rocket League (źródło: Media Expert)

Jeżeli nie planujecie uruchamiać żadnej z tych produkcji, warto sprawdzić ważność kodów dołączonych do zestawu. Opisane wyżej przedmioty są dość rzadkie dla poszczególnych gier, dlatego kody aktywujące mogą w przyszłości zyskać na wartości.

Dodatkowo przy zakupie tego zestawu otrzymujecie prezent w postaci jednej z wybranych niespodzianek. Mogą to być puzzle inspirowane Cyberpunk 2077 lub tajemniczy zestaw gadżetów prosto od firmy CENEGA. Aby promocja została uznana, wystarczy wpisać w koszyku przy zamówieniu kod rabatowy P-12300.

