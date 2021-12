Jak do tego doszło??? Galaxy S21 FE obdarty z tajemnic przed premierą!

Samsung oficjalnie zaprezentuje Galaxy S21 FE za kilkanaście dni – mówi się, że albo już 4 stycznia, albo 11 stycznia 2022 roku, choć ta pierwsza data wydaje się bardziej prawdopodobna, gdyż w tym czasie są targi CES 2022, a producent zapowiedział swoją obecność na nich. Jednak jeszcze przed premierą smartfon został obdarty z tajemnic.

Reklama

Przecieki często nie są przypadkowe

Często jest tak, że producenci jeszcze przed oficjalną prezentacją urządzeń rozsyłają je do blogerów, testerów i influencerów, jednak z zastrzeżeniem, że nie wolno im publicznie ich pokazywać do ściśle określonego terminu – najczęściej mogą to zrobić najwcześniej dopiero w momencie rozpoczęcia konferencji, na której firma prezentuje światu swój nowy sprzęt lub zaraz po niej.

Jest jednak też coś takiego, jak „kontrolowane przecieki”. Nie jest tajemnicą, że producenci nierzadko sami podsyłają znanym leaksterom informacje na temat swoich nowych urządzeń, a czasami nawet płacą za ich udostępnienie. Nie wiadomo, jakie to są kwoty, ale na pewno niższe niż koszty oficjalnej kampanii reklamowej.

Reklama

Nie wiadomo jednak, co tutaj się zadziało, ponieważ na kanale HDblog w serwisie YouTube pojawił się film z pierwszymi wrażeniami na temat Galaxy S21 FE, mimo że urządzenie to nie zostało jeszcze oficjalnie zaprezentowane. Nie jest to przypadkowe, przedwczesne udostępnienie, ponieważ wideo jest dostępne już od kilkunastu godzin i wciąż go nie „zdjęto”.

Galaxy S21 FE 5G obdarty z tajemnic przed premierą

Dlaczego HDblog udostępnił pierwsze wrażenia na kilkanaście dni przed oficjalną premierą Galaxy S21 FE? Cóż, może sam producent maczał w tym palce, a może serwis dostał smartfon z innego źródła i nie obejmuje go żadne embargo? To jedna z tych tajemnic, na które odpowiedzi nigdy nie poznamy.

I szczerze mówiąc, niespecjalnie nas to interesuje. Znacznie ciekawsze jest dla nas to, że HDblog opublikował szczegółową specyfikację Galaxy S21 FE 5G, którą można uznać za potwierdzoną, skoro miał ten model w ręce. Jedynie w przypadku certyfikatu IP67 zastrzegł, że to nieoficjalna informacja.

Specyfikacja Galaxy S21 FE 5G (źródło: HDBlog)

Warto zauważyć, że na załączonej powyżej grafice wymieniony jest procesor Qualcomm Snapdragon 888, zatem wydaje się właściwie potwierdzone, że właśnie wersja z platformą mobilną Snapdragon będzie sprzedawana w Europie (HDblog jest włoskim blogiem).

Na filmie można zobaczyć także przykładowe zdjęcia, wykonane tym modelem – zobaczycie je od 3:35.

Według nieoficjalnych informacji, cena Galaxy S21 FE będzie zaczynała się w Niemczech od 749 euro (~3470 złotych) za konfigurację 6 GB/128 GB. Wariant 8 GB/256 GB ma z kolei być sprzedawany u naszych zachodnich sąsiadów za 819 euro (~3780 złotych).

Wciąż natomiast nie wiadomo, jakie ceny będą obowiązywać w Polsce.