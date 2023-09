Nowy smartfon OPPO mógłby być niezły, lecz trochę mu brakuje

Uwierzcie mi, naprawdę chciałbym informować Was o tym, że każdy nowy smartfon zasługuje na Waszą uwagę i warto pomyśleć nad jego zakupem. W przypadku OPPO A38 niestety nie mogę tego zrobić. Bo choć nie jest on totalnie beznadziejną propozycją, to jednak jego specyfikacja pozostawia naprawdę wiele do życzenia.

Co oferuje smartfon OPPO A38? (specyfikacja)

Zacznijmy może od mocniejszych stron tego smartfona, bo mimo wszystko jest ich kilka. Pierwszą jest ilość wbudowanej pamięci wewnętrznej, której tutaj jest 128 GB. W dodatku model ten obsługuje zarówno zewnętrzne karty pamięci, jak i USB OTG (przez USB-C). Niestety, producent zastosował w tym urządzeniu wolne kości eMMC 5.1, które są już bardzo rzadko spotykane w nowościach.

Zaletą OPPO A38 jest również akumulator o pojemności 5000 mAh, który obsługuje szybkie ładowanie przewodowe o mocy 33 W (do ponad 50% w 30 minut; zasilacz w zestawie). Ponadto smartfon oferuje dwa sloty na karty SIM w formacie nano, czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi, Bluetooth 5.3 i 3,5 mm złącze słuchawkowe oraz ma fabrycznie zainstalowany system operacyjny Android 13 z nakładką ColorOS 13.1.

Za mocniejszą stronę można też uznać, choć już warunkowo, odświeżanie obrazu z częstotliwością 90 Hz na ekranie LCD. „Warunkowo”, ponieważ wyświetlacz ma niską rozdzielczość – tylko HD+ 1612×720 pikseli przy przekątnej 6,56 cala „szału nie robi”. Producent informuje, że obsługuje on również 100% przestrzeni kolorów DCI-P3 i sRGB oraz osiąga jasność 720 nitów (w słońcu).

OPPO A38 (fot. producenta)

Posiadacze OPPO A38 nie powinni mieć też wysokich wymagań do wydajności, gdyż na pokładzie tego smartfona znalazł się już dość leciwy procesor MediaTek Helio G85 2,0 GHz (12 nm) oraz tylko 4 GB RAM (LPDDR4X), aczkolwiek dzięki funkcji Extended RAM można zyskać dodatkowe 4 GB pamięci operacyjnej (co daje łącznie 8 GB). Co jednak ciekawe, mimo zastosowania przeciętnych podzespołów producent deklaruje, że smartfon będzie działał „jak nowy” przez 36 miesięcy.

Zaplecze fotograficzne w smartfonie również nie jest szczególnie imponujące, bo na tyle jest standardowy duet 50 Mpix (f/1.8) + 2 Mpix (f/2.4) z sensorem monochromatycznym, zaś na tyle aparat z matrycą 5 Mpix (f/2.2). W obu przypadkach można będzie nagrywać maksymalnie w rozdzielczości 1080p w 30 klatkach na sekundę.

Warto jeszcze wspomnieć, że OPPO A38 ma wymiary 163,74×75,03×8,16 mm i waży 190 gramów oraz cechuje się odpornością na wodę i pył zgodnie z kryteriami standardu odpowiednio IPX4 i IP5X. Smartfon ten jest zatem przeznaczony głównie dla osób, które oczekują od urządzenia trwałości, a nie super wysokiej wydajności.

Ile kosztuje OPPO A38? (cena)

Choć nowy smartfon chińskiej marki jest już wymieniony na oficjalnej stronie marki w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, to nie podano na niej jego sugerowanej ceny. Kilka dni temu pojawiły się jednak informacje, że OPPO A38 będzie dostępny w Europie w cenie wynoszącej 159 euro, co aktualnie jest równowartością ~710 złotych.

Jest to zatem bardzo przystępna kwota i taka cena może zachęcić wielu klientów do zakupu, szczególnie tych, którzy nie są w stanie wysupłać więcej na zakup nowego smartfona. Takie osoby powinny być jednak świadome słabych stron tego urządzenia. Ja niestety miałbym opory, by go polecić, podobnie jak ten model.