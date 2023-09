Disney+ zmienia ofertę. Czy w Polsce będzie dostępny nowy pakiet?

Mówi się, że kto nie idzie do przodu, ten się cofa. Czasami jednak chcielibyśmy, żeby dana firma nic nie zmieniała w swojej ofercie, bo zmiany niekoniecznie są korzystne dla klientów. Okazuje się, że Disney+ zamierza dodać do swojej oferty nowy, zaskakujący pakiet. Czy będzie dostępny również w Polsce? Znamy odpowiedź na to pytanie.

Nowy pakiet w ofercie Disney+

Niemiecki serwis Digitalfernsehen.de informuje, że w listopadzie 2023 roku Disney+ diametralnie zmodernizuje swoją ofertę – zamiast jednego pakietu będą aż trzy. Klienci, którzy nie chcą płacić dużo, dostaną do wyboru pakiet z reklamami za 5,99 euro miesięcznie (równowartość ~27 złotych). W jego przypadku nie przewidziano możliwości zapłacenia za cały rok z góry z rabatem, podobnie jak pobierania wideo w celu obejrzenia go później offline, tj. bez dostępu do internetu. Subskrybenci tego pakietu będą mogli oglądać dostępną zawartość na dwóch ekranach jednocześnie.

Drugi w ofercie będzie pakiet za 8,99 euro (~40 złotych) miesięcznie lub 89,90 euro (~400 złotych) przy płatności z góry. Jego posiadacze obejrzą dostępne materiały maksymalnie w rozdzielczości Full HD z dźwiękiem przestrzennym stereo. Pakiet ten przewiduje też możliwość streamowania wideo na dwóch ekranach jednocześnie i możliwość pobierania go w celu obejrzenia bez dostępu do internetu.

Po przeczytaniu poprzedniego akapitu, niektórzy mogli zacząć podejrzewać, co przewiduje trzeci z przygotowywanych pakietów, określany mianem „Premium” – chodzi tu o możliwość oglądania wideo w rozdzielczości 4K i HDR z technologią Dolby Atmos (na czterech ekranach jednocześnie) wraz z możliwością pobierania go, aby później móc obejrzeć go offline. Od 1 listopada 2023 roku ma on kosztować 11,99 euro (~54 złote) miesięcznie lub 119,90 euro (~530 złotych) za rok z góry.

Czy pakiet Disney+ Premium będzie dostępny w Polsce?

Osoby, które orientują się w ofercie serwisów VOD, z pewnością zauważyły, że nowy pakiet Premium zawiera wszystko to, co zapewnia obecnie dostępny, jedyny pakiet Disney+. Czy to oznacza, że użytkownicy będą musieli płacić więcej? I nie, i tak. Nie, ponieważ – jak przekazuje portal Wirtualne Media – pakiet Premium zostanie wprowadzony tylko na wybranych rynkach w Europie: w Danii, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Norwegii, Szwajcarii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoszech.

Jak widać, Polski nie ma na liście, podobnie jak Albanii, Andory, Austrii, Belgii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogóry, Czech, Estonii, Finlandii, Grecji, Irlandii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Portugalii, Północnej Macedonii, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Turcji i Węgier. Trzeba jednak pamiętać, że przewidziane przez Disney+ zmiany i tak nie ominą Polski, ponieważ 6 grudnia cena subskrypcji zostanie podniesiona z obecnych 28,99 złotych do 37,99 złotych miesięcznie (podobnie w przypadku płatności za rok z góry – z 289,90 do 379,90 złotych).

Co natomiast z pakietem z reklamami? Serwis Wirtualne Media twierdzi, że w Europie będzie on dostępny wyłącznie w krajach, w których zostanie wprowadzony pakiet Premium, co oznacza, że w Polsce jednak nie powinniśmy się go spodziewać.