Zobacz, co zaoferuje nowy smartfon OPPO, bo wkrótce będzie dostępny w Europie

Do oferty marki OPPO już wkrótce dołączy nowy, przystępny cenowo smartfon. Jeszcze przed jego oficjalną premierą w Europie dowiedzieliśmy się, co zaoferuje i ile będzie kosztował na Starym Kontynencie.

Specyfikacja smartfona OPPO A38 ujawniona przed oficjalną premierą w Europie

Jako że będzie to – nie bójmy się tego określenia – budżetowa propozycja, jej specyfikacja nie jest w żaden sposób zaskakująca. Smartfon zaoferuje dokładnie to, czego można się spodziewać po urządzeniu z tej półki cenowej i nic więcej (a przynajmniej na tę chwilę się na to nie zapowiada, aczkolwiek trudno oczekiwać jakiejkolwiek niespodzianki w tym aspekcie).

źródło: Appuals

Smartfon zaoferuje swoim właścicielom wyświetlacz LCD o przekątnej 6,56 cala i rozdzielczości HD+ 1612×720 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz. W jego górnej części znajdzie się wycięcie w kształcie litery „V”, w którym producent umieści 5 Mpix aparat z przysłoną f/2.2 i możliwością nagrywania wideo maksymalnie w 1080p w 30 klatkach na sekundę.

Po drugiej stronie, tj. na panelu tylnym, mają być dwa aparaty: główny 50 Mpix (f/1.8) i drugi 2 Mpix (f/2.4). We wnętrzu smartfona znajdą się natomiast procesor MediaTek Helio G80 wraz z 4 GB RAM i 128 GB wbudowanej pamięci. Na pokładzie nie zabraknie również slotu na kartę microSD, dual SIM i najnowszego systemu operacyjnego Android 13 z nakładką ColorOS 13. Do tego urządzenie będzie mogło pochwalić się odpornością na wodę i pył, zgodną z kryteriami standardu IP54.

Nieoczywistością będzie natomiast obecność 3,5 mm złącze słuchawkowego obok złącza USB-C na dolnej krawędzi, za pośrednictwem którego użytkownicy naładują akumulator o pojemności 5000 mAh. Ponadto specyfikacja smartfona OPPO A38 obejmować ma m.in. Bluetooth 5.3, moduł NFC i czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi.

Ile będzie kosztował smartfon OPPO A38 w Europie?

Według informacji, przekazywanych przez serwis Appuals, nowy smartfon OPPO A38 będzie dostępny w Europie w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej i złotej, a jego sugerowana cena zostanie ustalona na 159 euro, co jest równowartością ~710 złotych.

Oczywiście cena może się nieznacznie różnić w zależności od rynku. Można spodziewać się, że model ten trafi też do sprzedaży w Polsce. Oficjalna premiera OPPO A38 ma nastąpić już we wrześniu 2023 roku.