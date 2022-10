Nowy OnePlus niczym się nie wyróżnia, ale to może nawet lepiej

Niedawno producent oficjalnie zapowiedział rychłą premierę nowego smartfona z serii Nord i nie musieliśmy długo na nią czekać, ponieważ nowy OnePlus Nord N300 już oficjalnie ujrzał światło dzienne. Co oferuje, ile kosztuje i od kiedy będzie go można kupić?

Specyfikacja OnePlus Nord N300

Przynależność do serii Nord zobowiązuje i fakt ten jednoznacznie wskazuje, że mamy do czynienia z przystępniejszym cenowo modelem. A w tym przypadku można powiedzieć, że nawet bardzo. Jednocześnie niska cena nie wzięła się znikąd – producent musiał dostosować ją do specyfikacji (albo listę parametrów do założonej ceny).

Zresztą nawet nie znając ceny, już po rzuceniu okiem na ten smartfon od razu można się zorientować, że jest to tania propozycja, bowiem wyświetlacz ma wycięcie (w kształcie litery „V”) w górnej części i szeroki tzw. podbródek przy dolnej krawędzi. Na szczęście producent nie poskąpił na rozdzielczości, gdyż to ekran Full HD+, a także na funkcji odświeżania obrazu z wyższą niż standardowa częstotliwością (w tym przypadku jest to 90 Hz).

Nowy OnePlus Nord N300 powinien zapewnić też satysfakcjonującą wydajność, gdyż wyposażono go w procesor MediaTek Dimensity 810. Ponadto użytkownik otrzyma do dyspozycji 4 GB RAM i 64 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej, na dodatek z możliwością dołożenia karty microSD o pojemności do 1 TB.

Mocną stroną smartfona OnePlus Nord N300 z pewnością jest akumulator o pojemności 5000 mAh, który powinien spokojnie wystarczyć na ponad jeden dzień pracy na jednym ładowaniu. A gdy użytkownik już będzie musiał go naładować, to zrobi to za pomocą dołączanej do zestawu sprzedażowego ładowarki o mocy 33 W (przez port USB-C).

Smartfon oferuje również przyzwoite zaplecze fotograficzne. Na jego przodzie, we wspomnianym już wycięciu w ekranie, został umieszczony aparat o rozdzielczości 16 Mpix. Na tyle zaś, na całkiem urokliwej wysepce, znajdują się dwa aparaty: główny z matrycą 48 Mpix i pomocniczy 2 Mpix, służący do pomiaru głębi ostrości.

Urządzenie fabrycznie pracuje na systemie Android 12 z interfejsem OxygenOS 12. Producent nie podał informacji na temat aktualizacji do Androida 13 i OxygenOS 13.

Cena OnePlus Nord N300, dostępność

Specyfikacja smartfona jest przyzwoita, patrząc przez pryzmat jego ceny, która została ustalona na dość nietypowe 228 dolarów, co jest równowartością ~1110 złotych. Najnowszy model w ofercie chińskiej marki będzie dostępny ekskluzywnie w ofercie operatorów T-Mobile i Metro by T-Mobile wyłącznie w Stanach Zjednoczonych.