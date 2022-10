Możesz dostać SMS-a od Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości!

Jeśli w naszej skrzynce wiadomości na smartfonie lub mailowej pojawi się komunikat podpisany przez CBZC (Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości), nie mamy się czego obawiać. To element specjalnej kampanii informacyjnej.

SMS z numeru 669979971

Jeśli zaniepokoił Was SMS, otrzymany z wyżej wymienionego numeru i zachęcający do odwiedzenia strony CBZC, nie jesteście jedyni. Niektórzy zastanawiali się nawet, czy można wierzyć temu komunikatowi. Na szczęście nie wygląda na scam, bo nie zawiera żadnych linków. Nie każdy jednak wie, jak odszyfrować skrót CBZC.

CBZC to nic innego jak Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Wiadomość odnosi się do akcji oszustów podszywających się pod InPost oraz PGE. Biuro prosi o pomoc te osoby, które utraciły w wyniku tych oszustw pieniądze.

I rzeczywiście, zaraz po przejściu na stronę CBZC, nasz wzrok od razu przykuje komunikat, informujący o prowadzonej właśnie kampanii, której celem jest ustalenie wszystkich osób pokrzywdzonych przestępstwami polegającymi na wymuszeniu danych logowania do banków za pomocą spreparowanych wiadomości SMS.

Fałszywe wiadomości, wysyłane w grudniu 2021 i styczniu 2022 roku dotyczyły na przykład rzekomej niedopłaty dla paczki InPost lub sugerowały konieczność uregulowania płatności za energię elektryczną, pod groźbą odłączenia od sieci. SMS-y te zawierały linki do podstawionych stron internetowych, za pomocą których oszuści wyłudzali dane logowania do banków swoich ofiar.

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości wysyła powiadomienie o kampanii także za pomocą poczty e-mail.

CBZC prosi o kontakt osoby poszkodowane

Jeśli ktoś z nas lub naszej rodziny został oszukany za pomocą fałszywych SMS-ów dotyczących InPostu lub PGE, proszony jest o kontakt z Centralnym Biurem Zwalczania Cyberprzestępczości. Pokrzywdzeni mają prawo do zgłoszenia takiego incydentu, co może być podstawą do poczynienia późniejszych kroków prawnych.

Osoby, które otrzymały takie wiadomości proszone są o kontakt z Centralnym Biurem Zwalczania Cyberprzestępczości, Wydział w Krakowie, tel. (47 8356551) w godzinach 8:00-14:00 lub poprzez pocztę elektroniczną e-mail: [email protected]