Nowy rodzaj przesyłki na Allegro. Zapłacisz za nią tylko 3,99 złotych

Osoby kupujące na Allegro mają do wyboru wiele różnych metod dostarczenia zakupionego na platformie towaru. Od teraz klienci będą mogli wybrać również Mini Przesyłkę za zaledwie 3,99 złotych, ale z jej wykorzystaniem zostaną dostarczone wyłącznie produkty określonego rodzaju.

Nowy rodzaj przesyłki na Allegro – Mini Przesyłka za 3,99 złotych

Najpopularniejsza w Polsce platforma e-commerce oferuje już metody dostawy obsługiwane przez Pocztę Polską (kurier, odbiór w punkcie, odbiór w automacie paczkowym), ale teraz do ich listy dołącza kolejna – Mini Przesyłka. Już po samej nazwie można wydedukować, z myślą o jakim rodzaju produktów została stworzona.

źródło: Poczta Polska

Jak informuje sama Poczta Polska, to odpowiedź na potrzeby klientów biznesowych i indywidualnych, którzy nadają drobne przesyłki i oczekują bardzo konkurencyjnej ceny oraz możliwości wygodnego sposobu wysyłki i odbioru. Mini Przesyłka może mieć wymiary maksymalnie 32,5x23x2 cm i ważyć nie więcej niż 500 gramów. Jej cena, jak zostało już wspomniane, została ustalona na zaledwie 3,99 złotych.

To naprawdę „bardzo konkurencyjna cena”, ponieważ przesyłka listowa nierejestrowana ekonomiczna w formacie S (230x160x20 mm; waga do 500 gramów) kosztuje 3,90 złotych, a w podobnym do Mini Przesyłki formacie M (325x230x20 mm, masa do 1 kg) już 4,60 złotych. Z kolei przesyłki listowe polecone kosztują od 6,80 złotych. Ceny te zostały podane nie bez powodu, ponieważ nowa metoda dostawy jest tania, a mimo to istnieje możliwość śledzenia jej statusu.

Co jednak ciekawe, choć zasady dostarczenia Mini Przesyłki przypominają dostarczenie listu poleconego lub przesyłki paczkowej, to Poczta Polska informuje, że adresaci odbiorą je ze swoich skrzynek pocztowych. Oznacza to, że listonosze/kurierzy (nie podano, kto zajmie się ich dostawą – próbujemy się tego dowiedzieć) nie zapukają do Waszych drzwi.

Jak skorzystać z nowej metody dostawy Mini Przesyłka?

Nadanie Mini Przesyłki będzie możliwe wyłącznie przez narzędzie Wysyłam z Allegro lub poprzez integrację zewnętrznych narzędzi z API Wysyłam z Allegro. Po zgłoszeniu nadania należy nakleić wygenerowaną i wydrukowaną samodzielnie etykietę, a następnie zanieść przesyłkę do placówki pocztowej.

Zapytaliśmy Allegro, czy Mini Przesyłka zostanie uwzględniona w subskrypcji Smart!, tj. czy będzie bezpłatna dla abonentów tego pakietu. Do momentu publikacji niniejszego artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi na to pytanie. Gdy tylko ją dostaniemy, dodamy aktualizację.