SZKOŁA i TORNISTER zapewnią ci darmowe gigabajty w Orange na kartę

Wrzesień to idealny czas na promocje dla młodzieży i osób związanych z oświatą. By osłodzić niektórym czas powrotu do szkoły, Orange postanowiło uruchomić limitowaną akcję, dzięki której można zyskać darmowe dni rozmów i kilka dodatkowych gigabajtów internetu.

Darmowe rozmowy i gigabajty w Orange na kartę

Pierwsze dni szkoły mogą skutkować zwiększonym zużyciem danych mobilnych. Wszak tyle rzeczy trzeba załatwić, tyle spraw omówić, tyle zdjęć poprzesyłać! Użytkownicy Orange na kartę nie mają się jednak czego bać. Dodatkowa aktywność nie powinna wpłynąć na finanse konta, jeśli skorzystają ze specjalnej promocji.

Pomarańczowi przygotowali dla swoich klientów darmowe rozmowy, SMS-y, MMS-y oraz 5 GB (lub 2,5 GB) do wykorzystania. Pakiet nie uruchomi się jednak sam. Trzeba postąpić według krótkiej instrukcji.

Promocja „Szkoła” – jak wziąć udział?

Strategia działania będzie różnić się w zależności od tego, z jakiej taryfy aktualnie korzystamy:

klienci taryf Orange Free i IoT powinni wysłać SMS o treści SZKOLA pod bezpłatny numer 364 lub wejść do aplikacji Mój Orange lub na swoim koncie internetowym w zakładce Pakiety i Usługi aktywować promocję;

użytkownicy oferty Zawsze Bez Limitu powinni wysłać SMS o treści TORNISTER pod bezpłatny numer 364 lub włączyć w aplikacji Mój Orange. W tej taryfie będzie to jednak 2,5 GB + nielimitowane połączenia, SMS-y i MMS-y.

Usługę można włączyć tylko do 8 września 2023 roku. Pakiet jest ważny przez 5 dni od dnia aktywacji. Jeśli obecnie mamy już włączoną usługę Rozmowy, SMS i MMS bez limitu + pakiet GB, to dostępne gigabajty ulegną kumulacji, a do ważności konta zostanie dodanych 5 dni.

Jeśli chcielibyśmy zapoznać się z kompletnym regulaminem promocji, odsyłam do tej strony.