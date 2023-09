Mała-wielka zmiana w nju mobile

Orange regularnie modyfikuje i rozszerza ofertę nju mobile – ostatnio do abonamentów komórkowych został dodany pakiet telewizji (podstawowy). Teraz operator zmienił coś we wprowadzonej dość niedawno subskrypcji – wiele osób może to ucieszyć.

Nowość w nju mobile – grupowa subskrypcja

Subskrypcja jest podobna do abonamentu, ale ma nad nim tę przewagę, że rachunki płacą się same, ponieważ operator sam co miesiąc pobiera należność z podpiętej do konta klienta karty płatniczej, dzięki czemu posiadacz numeru nie musi o tym pamiętać. Osoby, które preferują właśnie ten model, z pewnością ucieszą się, że od teraz jeden użytkownik może zamówić nawet do pięciu subskrypcji dla pięciu numerów.

W przypadku jednego numeru nic się nie zmienia – jest (prawie) dokładnie tak samo jak w momencie udostępnienia subskrypcji w nju mobile w grudniu 2022 roku. Za 29 złotych miesięcznie otrzymacie nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz 20 GB internetu na start (40 GB po pół roku, 50 GB po roku i 60 GB po dwóch latach) i 5,57 GB do wykorzystania w roamingu w Unii Europejskiej. Ponadto w pakiecie operator dodaje pakiet podstawowy telewizji mobilnej (wcześniej go nie było).

Jak jednak zostało wspomniane, od teraz można dobrać do pierwszego numeru nawet cztery kolejne. I to się opłaca, ponieważ przy dwóch numerach na koncie zapłacicie łącznie 38 złotych miesięcznie, a trzech 57 złotych, przy czterech 76 złotych, a przy pięciu 95 złotych co miesiąc. Jak nietrudno policzyć, we wszystkich przypadkach wychodzi 19 złotych za jeden numer, czyli można zaoszczędzić. Co ważne: pomimo niższej ceny wszystkie numery dostają taki sam zestaw usług – zmienia się jednak limit danych w UE (11,14 GB przy dwóch i 16,71 GB przy trzech numerach).

Jak subskrypcja wypada na tle abonamentu w nju mobile?

Do tej pory abonament w nju mobile miał tę przewagę nad subskrypcją, że tylko on umożliwiał dodawanie kolejnych numerów do konta głównego (maksymalnie dwóch, co łącznie daje trzy) i zyskanie rabatu dzięki temu. Teraz ta różnica się zatarła, choć mimo wszystko wciąż nie są to bliźniacze oferty.

Co prawda podstawowa oferta dla jednego numeru jest niemal dokładnie taka sama jak w przypadku subskrypcji (tj. no limit + 20 GB lub 30 GB przy trzech numerach), ale można też wybrać opcję z 50/60 GB i 80/90 GB internetu na start za odpowiednio 39 i 49 złotych miesięcznie. Przy dwóch numerach za drugi klient dopłaci 9 złotych, a przy trzech za drugi 19 złotych, a trzeci 9 złotych, bez względu na to, jaką taryfę wybierze. Cena pierwszego abonamentu się nie zmienia i stale wynosi od 29 do 49 złotych miesięcznie.

1 numer 2 numery 3 numery 20 GB – 29 złotych 20 GB – 29 + 9 złotych

(19 złotych na osobę) 30 GB – 29 + 19 + 9 złotych

(19 złotych na osobę) 50 GB – 39 złotych 50 GB – 39 + 9 złotych

(24 złote na osobę) 60 GB – 39 + 19 + 9 złotych

(22 złote na osobę) 80 GB – 49 złotych 80 GB – 49 + 9 złotych

(29 złotych na osobę) 90 GB – 49 + 19 + 9 złotych

(26 złotych na osobę)

Różnicą względem subskrypcji jest też to, że nju mobile nie daje osobnego pakietu internetu dla każdego numeru, tylko jeden wspólny – jego wielkość zależy od liczby numerów i wybranej oferty oraz stażu. Abonament w nju mobile zapewnia zatem większą elastyczność niż subskrypcja, a w dodatku teraz w ramach promocji można zyskać 3 miesiące abonamentu za darmo przy przeniesieniu numeru z innej sieci.