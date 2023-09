realme C51 dostępny w Polsce. Ile trzeba za niego zapłacić?

Smartfony tego chińskiego producenta często kojarzą się z naprawdę dobrym stosunkiem jakości do ceny. Nie inaczej jest w tym przypadku. realme C51 właśnie zawitał na polski rynek, przynosząc ze sobą całkiem uczciwą – jak na swoją cenę – specyfikację. Co oferuje sprzęt i ile trzeba za niego zapłacić w Polsce?

Specyfikacja realme C51

realme C51, który wcześniej, bo lipcu 2023 roku, zadebiutował w Chinach, właśnie wkracza na polski rynek. Producent wyposażył smartfon w 6,7-calowy wyświetlacz IPS LCD o rozdzielczości HD+ (1600×720 pikseli) z częstotliwością odświeżania 90 Hz i częstotliwością próbkowania dotyku 180 Hz. Wszyscy, którzy zdecydują się na zakup realme C51, będą mogli także skorzystać ze znanej z innych modeli tego producenta funkcji Mini Capsule, czyli rozwiązania mocno inspirowanego Dynamic Island w urządzeniach Apple.

Należy zaznaczyć, że to smartfon z niskiej półki, a więc przeznaczony do podstawowych zadań. Dlatego też nie ma co spodziewać się tutaj wydajnych podzespołów. Pod maską nowego realme C51 znalazł się procesor UNISOC T612, którego rdzenie rozpędzą się maksymalnie do 1,82 GHz, wspierany przez układ graficzny Mali-G57. Ponadto smartfon jest wyposażony w 4 GB RAM (z możliwością zyskania kolejnych 4 GB „wirtualnego RAM”) oraz 64 GB pamięci wewnętrznej. Za pomocą karty microSD można jednak powiększyć wbudowaną pamięć o nawet 2 TB.

Aparat główny tego modelu może pochwalić się rozdzielczością 50 Mpix i przysłoną na poziomie f/1.8. Na tylnym panelu znalazł się jeszcze czujnik głębi, a obok niego również dioda doświetlająca LED. Z kolei kamerka do selfie to 5 Mpix jednostka z przysłoną f/2.0.

Za dostarczanie energii do podzespołów smartfona odpowiedzialny jest akumulator o pojemności 5000 mAh, który wspiera szybkie ładowanie przewodowe 33 W SUPERVOOC. Według producenta pozwoli to naładować urządzenie od 0 do 50% w 28 minut. Warto również wspomnieć, że mamy tutaj do czynienia z prawdziwym dual SIM, a więc jednocześnie w smartfonie mogą znajdować się dwie karty SIM oraz karta microSD.

Tyle trzeba zapłacić za ten smartfon

realme C51 jest dostępny w dwóch wariantach kolorystycznych, które pozwalają na dopasowanie urządzenia do osobistego stylu. Możemy wybierać między klasycznym czarnym a stylowym miętowym.

Jeśli chodzi o cenę, realme C51 prezentuje się jako atrakcyjna propozycja, szczególnie biorąc pod uwagę jego przyzwoitą specyfikację. W Polsce smartfon jest dostępny w cenie 699 złotych, m.in. w sklepie producenta oraz sieciach RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, Komputronik i x-kom.