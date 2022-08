Mało znany producent chce powalczyć z tabletami Samsunga i Huawei

Niewykluczone, że pierwszy raz słyszycie o tym producencie, choć pisaliśmy już o jego nowych produktach na Tabletowo. Właśnie zapowiedział jednak, że swoją nową linią urządzeń chce powalczyć z tanimi tabletami Samsunga i Huawei. Ich ceny rzeczywiście będą bardzo przystępne.

Trzy tablety w przystępnych cenach

Seria Blackview Tab 7 ma składać się z trzech modeli: Tab 7, Tab 7 Kids i Tab 7 Wifi. Pierwsze dwa z ww. mają identyczną specyfikację – różnią się natomiast wykończeniem. Tab 7 Kids, jak wskazuje jego nazwa, to tablet dla dziecka, dlatego ma on bardzo wytrzymałe, ochronne etui, wyprodukowane z materiału EVA. Ponadto zainstalowano w nim dedykowaną aplikację iKids z zawartością dla najmłodszych oraz funkcją kontroli rodzicielskiej.

Model Tab 7 Wifi również dzieli większą część specyfikacji z Tab 7 i Tab 7 Kids, ale – jak wskazuje jego nazwa – nie będzie dostępny w wersji ze slotem na kartę SIM, a przez to zapewni łączność z internetem wyłącznie przez sieć WiFi. Niektórzy mogą uznać to za dużą wadę, ale producent zrekompensuje to zauważalnie niższą ceną. Ponadto urządzenie wygląda nieco inaczej niż Tab 7.

Wszystkie modele z serii Tab 7 zaoferują wyświetlacz IPS o przekątnej 10,1 cali i rozdzielczości 1280×800 pikseli, który według deklaracji producenta zajmuje 79% powierzchni panelu przedniego (screen-to-body ratio). Każdy wyposażono również w dwa aparaty: 5 Mpix na tyle i 2 Mpix na przodzie oraz akumulator o pojemności 6580 mAh. Producent podaje, że podczas testów Tab 7 i Tab 7 Kids zapewniły ponad 7 godzin przeglądania internetu przez sieć komórkową.

Modele Tab 7 i Tab 7 Kids będą pracować pod kontrolą systemu Android 11, a Tab 7 Wifi Android 12 Go Edition – we wszystkich przypadkach z interfejsem DokeOS_P 2.0, który jest tabletową wersją oprogramowania DokeOS 3.0. Oferuje on m.in. tryb PC, który według zapewnień producenta ma przekształcić urządzenie w mini-komputer, ponieważ umożliwia na przykład otwieranie wielu aplikacji w oknach w tym samym czasie.

Tab 7 i Tab 7 Kids wyposażone będą w procesor UNISOC T310 2,0 GHz (1x Cortex-A75 + 3x Cortex-A55) z układem graficznym IMG 8300, natomiast Tab 7 Wifi w SoC RK3326S 1,5 GHz (4x Cortex-A35) oraz do 3 GB RAM, a do tego jest systemowa opcja wydzielenia z pamięci wewnętrznej (typu eMMC 5.1) kolejnych 2 GB na potrzeby pamięci operacyjnej. Nie zabraknie również slotu na kartę microSD (do 1 TB).

Ceny tabletów z serii Tab 7

Producent informuje, że sugerowana cena modelu Tab 7 została ustalona na 119,69 dolarów (równowartość ~540 złotych), podczas gdy Tab 7 Kids będzie kosztował ~129,99 dolarów (~590 złotych). Premierowa sprzedaż Tab 7 potrwa od 15 do 29 sierpnia 2022 roku. Z kolei dostępność Tab 7 Kids zapowiedziano na wrzesień br.

Producent nie podał natomiast ceny modelu Tab 7 Wifi, jak również informacji na temat jego dostępności w sprzedaży.