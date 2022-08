Promocja: ponad 20 urządzeń Xiaomi taniej w T-Mobile!

Xiaomi to nie tylko smartfony. Ten chiński gigant elektroniki użytkowej produkuje całą masę różnego sortu urządzeń – od słuchawek przez odkurzacze, po wkrętarki akumulatorowe. Właśnie tego rodzaju sprzęty możemy kupić taniej, jeśli jesteśmy klientami T-Mobile.

Urządzenia Xiaomi taniej w T-Mobile

T-Mobile uruchomiło promocję przeznaczoną specjalnie dla klientów operatora, która umożliwia zakup urządzeń Xiaomi w niższych cenach. Niektóre rabaty sięgają nawet 40%, więc warto przyjrzeć się warunkom akcji oraz sprzętom, które można dorwać taniej niż gdziekolwiek indziej.

Najbardziej korzystnie wypadają te produkty, których cena jest stosunkowo wysoka, lub te, przy których widnieje najwyższy rabat. Na przykład, telewizor Xiaomi Mi TV P1 32″ kupimy już za 799 złotych, zamiast za 1199 złotych. Mamy też słuchawki Xiaomi Redmi Buds 3 Lite – po uznaniu 40-procentowego rabatu, zapłacimy za nie 77 złotych, zamiast standardowych 129 złotych.

Na liście produktów dostępnych w niższych cenach znajduje się cała masa różnych urządzeń, w tym odkurzacze, ładowarki, soundbary, lampki, power banki czy głośniki. Poniżej możecie zapoznać się z wszystkimi sprzętami dostępnymi w promocji.

Jak skorzystać z promocji?

Aby odebrać kod rabatowy, należy zalogować się do aplikacji Mój T-Mobile do 16 sierpnia. Sam kod, kiedy go już odbierzemy, będzie ważny do 21 sierpnia. Wpiszemy go w koszyku z zamówieniem w sklepie mi-store.pl. Istnieje też możliwość przekazania tego kodu sprzedawcy w sklepie stacjonarnym Xiaomi.

Z oferty promocyjnej mogą skorzystać posiadacze abonamentu w T-Mobile (T, T DATA, Rodzina), a także użytkownicy oferty na kartę (GO!, Frii) oraz mix (Frii Mix). Więcej informacji znajdziecie w Regulaminie dostępnym na stronie operatora.