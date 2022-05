Podobno nie oderwiesz wzroku od tego tabletu. Już można go kupić

Do sprzedaży trafił nowy tablet, który ma przyzwoitą specyfikację i nie odstrasza swoją zbyt wygórowaną ceną. Według producenta jego posiadaczom trudno będzie oderwać od niego wzrok. Urządzenie można już kupić na popularnej wśród mieszkańców Polski platformie zakupowej.

Multifunkcjonalny tablet z modemem LTE i klawiaturą w atrakcyjnej cenie

Producent położył duży nacisk na konstrukcję swojego najnowszego tabletu. Blackview Tab 12 ma grubość zaledwie 7,4 mm i obudowę wykończoną anodowanym metalem, a całość waży 430 gramów. Urządzenie jest dostępne w sprzedaży w aż trzech wersjach kolorystycznych: szarej, niebieskiej i srebrnej. Wszystkie warianty mają czarne, symetryczne i rozsądnie szerokie ramki wokół ekranu.

tablet Blackview Tab 12 (źródło: Blackview)

Wyświetlacz w tym modelu ma przekątną 10,1 cala i rozdzielczość 1920×1080 pikseli (proporcje 16:10). Jest to matryca IPS i producent wykorzystał tu technologię In-cell. Blackview podaje, że współczynnik screen-to-body ratio wynosi 80%, a jasność 3.0×106. Co więcej, pokuszono się nawet o stwierdzenie, że użytkownik zatraci się w ekskluzywnej szacie wizualnej, jaką ma zapewniać ten ekran.

Sercem tabletu jest procesor UNISOC SC9863A, który składa się z ośmiu wydajnych energetycznie rdzeni ARM Cortex-A55 w dwóch klastrach oraz wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby usprawnić działanie SoC. Producent podaje, że osiąga on w AnTuTu ~100000 punktów, a także deklaruje, że urządzenie umożliwi użytkownikowi bezproblemową rozgrywkę w setkach popularnych gier 3D.

tablet Blackview Tab 12 (źródło: Blackview)

Tablet dysponuje również akumulatorem o pojemności 6580 mAh, który według deklaracji producenta zapewni do 4 godzin odtwarzania wideo, blisko 10 godzin odtwarzania muzyki, niemal 5 godzin grania, prawie 10 godzin przeglądania internetu lub 20 godzin rozmów, ponieważ Blackview Tab 12 oferuje dwa sloty na karty SIM i modem 4G LTE.

Ponadto na pokładzie tabletu znajdują się dwa głośniki, dostarczające dźwięk stereo, a także aparat o rozdzielczości 13 Mpix z sensorem Sony IMX258, trybem HDR i diodą doświetlającą na tyle oraz 5 Mpix na przodzie. Do tego urządzenie odda do dyspozycji 4 GB RAM LPDDR4x i 64 GB pamięci wewnętrznej typu eMMC 5.1 wraz z możliwością dodania karty microSD o pojemności nawet 1 TB. Do tego nie zabrakło radia FM i GPS.

Tablet Blackview Tab 12 pracuje na systemie Android 11 z interfejsem Doke OS_P 2.0, który oferuje bogaty zestaw funkcji, m.in. czyszczenie pamięci ze zbędnych plików, optymalizację wydajności pod gry, inteligentny tryb oszczędzania energii oraz zarządzanie uprawnieniami aplikacji i opcję „zamrożenia” rzadko używanych programów.

tablet Blackview Tab 12 (źródło: Blackview)

Blackview Tab 12 jest już dostępny w oficjalnym sklepie Blackview na AliExpress za ~1100 złotych (cena z VAT). W prezencie producent dodaje etui, które posłuży też jako podstawka. Ponadto można również kupić tablet z klawiaturą za ~1269 złotych, która znacznie zwiększy funkcjonalność tego urządzenia. Działa ona na Bluetooth i ma zasięg do 8 metrów.