To nie tylko tablet. To też alternatywa dla laptopa

Tablety, co do zasady, mogą być alternatywą dla laptopów, jednak w przypadku tego modelu taki scenariusz jest szczególnie na miejscu. Atrakcyjna cena może zachęcić klientów w Polsce do zakupu tej propozycji.

Tablet Oscal Pad 200 ma być też alternatywą dla laptopa

Tablet Oscal Pad 200 ma wiele powodów, aby uważać się za alternatywę dla laptopa. Po pierwsze, jest wyposażony w ekran o przekątnej 13,4 cala – podobny mają m.in. MacBook Air w mniejszej wersji (13,6″) i MacBook Neo (który od 25 czerwca 2026 roku kosztuje od 3499 złotych, zamiast od 2999 złotych).

Ekran w tym urządzeniu to panel IPS o rozdzielczości 1920×1200 pikseli, który odświeża obraz z częstotliwością do 120 Hz i próbuje dotyk z prędkością do 240 Hz. Można go obsługiwać również za pomocą rysika, który – co szalenie istotne w tym przypadku – jest dodawany w zestawie.

Nie tylko jednak stylus znajduje się w pudełku, bo oprócz niego producent dodaje również klawiaturę i mysz, a także przewodowe słuchawki oraz etui ochronne i szkło na wyświetlacz. Tak bogaty zestaw sprzedażowy to rzadkość. Sprawia on też, że producent jak najbardziej ma prawo twierdzić, że tablet Oscal Pad 200 to alternatywa dla laptopa.

Oscal Pad 200 (źródło: Oscal)

Należy mieć jednak świadomość jego ograniczeń, gdyż zastosowano w nim również procesor Unisoc Tiger T7280 oraz 6 GB RAM, więc wydajność będzie co najwyżej „niezła”, nawet jeśli istnieje możliwość rozszerzenia pamięci operacyjnej do 24 GB, kosztem pamięci wbudowanej, której jest 128 GB. Ją też można rozszerzyć – za pomocą karty microSD o pojemności do 2 TB.

Tablet Oscal Pad 200 oferuje również 16 Mpix aparat na tyle i 8 Mpix na przodzie, a także obsługę łączności 4G/LTE (są dwa sloty na karty SIM) i systemów GPS. Całość, która pracuje pod kontrolą systemu Android 16 z nakładką DokeOS 5.0 z trybem PC Mode 3.0, czerpie prąd z akumulatora o pojemności 8300 mAh. Urządzenie obsługuje ładowanie przewodowe o mocy 18 W.

Oscal Pad 200 (źródło: Oscal)

Tablet Oscal Pad 200 ma atrakcyjną cenę w Polsce

Tablet Oscal Pad 200 (marki-córki Blackview) jest dostępny w Polsce wyłącznie w kolorze szarym w sklepach x-kom i Neonet w cenie 949 złotych.