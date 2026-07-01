Ten robot sprzątający tani nie jest. Ma jednak argumenty

Na polski rynek wjechał nowy robot sprzątający kierowany do osób o wysokich wymaganiach i mieszkających w trudnych domach. Mova V70 Ultra Complete jest modelem flagowym i specyfikacja nie pozostawia co do tego żadnych złudzeń.

Mova V70 Ultra Complete to flagowy robot sprzątający z prawdziwego zdarzenia

Mova V70 Ultra Complete to absolutnie topowy robot sprzątający w ofercie tej marki. Jego najbardziej charakterystycznym elementem jest technologia MaxiReachX umożliwiająca urządzeniu docieranie tam, gdzie inne modele miewają niemałe problemy. Szczotka boczna jest w stanie wysunąć się nawet o 12 cm, a obrotowy pad mopujący – aż na 17 cm. To podobne rozwiązanie jak w niedawno zaprezentowanym modelu Dreame X60 Pro Ultra Complete. Wąskie przestrzenie czy nisko osadzone meble nie powinny więc stanowić większego kłopotu.

Do tego – dzięki technologii StepMaster 3.0 – robot jest w stanie poradzić sobie z bardzo wysokimi progami (nawet do 9 cm) – w tym także z prowadnicami drzwi przesuwnych, co wcześniej bywało kłopotliwe. Wysokość na poziomie 8,8 cm umożliwia mu zaś wjeżdżanie pod większość wolnostojących mebli. Sprawne poruszanie się i omijanie przeszkód zapewnia z kolei system łączący chowany czujnik laserowy, jednostkę światła strukturalnego i kamerę.

Mova V70 Ultra Complete (fot. Mova)

Skuteczne sprzątanie na sucho obiecuje silnik osiągający prędkość 150000 obrotów na minutę, co przekłada się na siłę ssania dochodzącą aż do 40000 Pa. Nawet bardziej wymyślne dywany powinny zostać właściwie oczyszczone. Podwójna szczotka główna (TroboWave) efektywnie zbiera zanieczyszczenia i nie dopuszcza do plątania się włosów.

Efekty na mokro również mają szanse być bardzo dobre, bo pady kręcą się z prędkością 300 obrotów na minutę i są dociskane do podłogi z siłą 15 N. Elastyczny moduł pozwala w dodatku dostosowywać się do nierówności (unosić się na 2 mm, opadać o 1 mm i regulować kąt nachylenia o 5 stopni).

Mova V70 Ultra Complete (fot. Mova)

Częścią zestawu jest również wielofunkcyjna stacja dokująca, która służy przede wszystkim do ładowania akumulatora i odsysania zebranego kurzu do bezworkowego pojemnika (EcoCyclone). Ten ostatni zapewnia nawet 100 dni bezobsługowej pracy. Do tego można liczyć na pranie mopów w temperaturze 100 stopni Celsjusza i suszenie ich gorącym powietrzem (70 stopni Celsjusza), a także dozowanie detergentu.

Ile kosztuje robot Mova V70 Ultra Complete?

Robot sprzątający Mova V70 Ultra Complete został wyceniony na 5999 złotych – sporo, ale dokładnie tyle samo trzeba było zapłacić za jego bezpośredniego poprzednika, czyli ubiegłoroczny model Mova V50 Ultra Complete, który zaraz po wiosennej premierze miałem okazję testować i zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie. Dziś da się go kupić za zdecydowanie mniejsze pieniądze, bo ok. 2500 złotych.

Jeśli celujesz w tę nowość, to dobra wiadomość jest taka, że do 26 lipca 2026 roku trwa promocja na start, dzięki której możesz zaoszczędzić 10%. Innymi słowy: robot Mova V70 Ultra Complete może być Twój za 5399 złotych. Akcja obowiązuje w większości popularnych sklepów z elektroniką.

Skoro zaś już mowa o promocjach i sprzątaniu, to chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na to, że (recenzowany niedawno przez Natalię) pionowy odkurzacz bezprzewodowy Dreame H15 Pro Foam Wash z funkcją mycia z użyciem piany, jest teraz dostępny w bardzo niskiej cenie. Normalnie trzeba za niego zapłacić 2199 złotych, ale do 31 lipca 2026 roku można go kupić za jedynie 879 złotych. Urządzenie może się świetnie sprawdzić jako uzupełnienie robota albo też go zastąpić (jeśli na efektywności zależy Ci bardziej niż na komforcie wynikającym z bezobsługowego działania).