Zupełnie nowe oblicze Renault Clio w salonach. Ile kosztuje?

Nowe Renault Clio zaczyna pojawiać się w polskich salonach. Na ten moment do wyboru mamy dwie wersje napędowe oraz trzy warianty wyposażenia.

Co oferuje nowe Renault Clio?

We wrześniu 2025 roku zadebiutowało nowe Renault Clio, będące już szóstym wcieleniem niewielkiego, miejskiego samochodu francuskiego producenta. Dostaliśmy zupełnie przeprojektowany wygląd, który jest odmienny nie tylko od poprzedniej generacji Clio, ale również od aktualnych modeli Renault.

Samochód – zgodnie z obecnymi trendami – urósł względem poprzedniej generacji. Jego długość zwiększyła się z 4,05 do 4,12 m, szerokość z 1,73 do 1,77 m, a rozstaw osi ma teraz 2,59 m (+ 8 mm). Wysokość wynosi 1,45 m, czyli więcej o 11 mm. Wypada także dodać, że bagażnik – zależnie od zastosowanego napędu – ma do 391 (podstawowa benzyna) lub 309 (hybryda) litrów pojemności.

Zmiany zaszły również we wnętrzu – mamy tu nowy projekt deski rozdzielczej z systemem infotainment openR Link. Oprogramowanie zapewnia dostęp do usług Google, w tym również nawigacji. Wbudowane Mapy Google można wyświetlić nie tylko na centralnym ekranie, ale także na cyfrowych zegarach. Nie zabrakło obsługi Android Auto i Apple CarPlay.

źródło: Renault

Opis wariantów silników zacznijmy od podstawowej, trzycylindrowej jednostki 1.2 TCe 115 KM, która może być sparowana zarówno z manualną, jak i zautomatyzowaną, dwusprzęgłową i sześciobiegową skrzynią biegów EDC. Wersja z manualem przyspiesza od 0 do 100 km/h w 10,3 s, automat robi to w równe 10 s. Średnie spalanie w cyklu mieszanym to odpowiednio 5,2 i 5,3 l.

Następnie mamy napęd full hybrid E-Tech 160 KM, który składa się z czterocylindrowego silnika spalinowego 1.8 z cyklem Atkinsona. Towarzyszą mu dwa silniki elektryczne, które energię czerpią z akumulatora 1,4 kWh. Dekorowane przyspieszenie 0-100 km/h wynosi 8,3 s, a średnie spalanie w cyklu mieszanym to 3,9-4,1 l.

Każda z wymienionych wersji ma zbiornik paliwa 39 l. W niedalekiej przyszłości dołączy jeszcze wariant LPG, który będzie napędzany trzycylindrowym silnikiem EcoG 120 KM ze skrzynią biegów EDC. Niewykluczone, że spotka się on z niemałym zainteresowaniem wśród polskich klientów.

źródło: Renault

Nowe Renault Clio – wersje wyposażenia

Na ten moment oferowane są dwie wersje silnikowe – 1.2 TCe 115 KM i full hybrid E-Tech 160 KM. Każda z nich dostępna jest w jednym z trzech wariantów wyposażenia – evolution, techno, esprit Alpine​.

Wybrane elementy wyposażenia standardowego dla wariantu evolution przedstawiają się w następujący sposób:

system multimedialny OpenR link bez nawigacji z 10,1-calowym ekranem centralnym,

7-calowy kolorowy, cyfrowy wyświetlacz wskaźników,

system nagłośnienia Arkamys classic z 4 głośnikami,

klimatyzacja manualna,

fotel kierowcy z regulacją wysokości,

kierownica pokryta tworzywem TEP,

elektryczny hamulec postojowy z funkcją auto-hold,

materiałowa deska rozdzielcza z plastikowych wykończeniem w kolorze czarnym,

tapicerka materiałowa z tłoczonej tkaniny w kolorze szarym melanżowym,

tylne czujniki parkowania,

adaptacyjny tempomat,

czujniki zmierzchu,

antena w kształcie „płetwy rekina”,

felgi stalowe 16″, kołpaki dwukolorowe synchro.

Wariant techno zapewnia wybrane elementy evolution oraz dodaje takie elementy, jak:

system multimedialny OpenR link z nawigacją i wbudowanymi usługami Google,

10,25-calowy kolorowy, cyfrowy wyświetlacz wskaźników i zegarów,

system nagłośnienia Arkamys classic z 6 głośnikami,

system multi-sence z ambientowym podświetleniem,

bezramkowe lusterko wsteczne z automatycznym przyciemnianiem,

klimatyzacja automatyczna z filtrem węglowym,

karta-klucz Renault Hands Free,

konsola centralna z podłokietnikiem i zamykanymi schowkami,

materiałowa deska rozdzielcza z wykończeniem w kolorze szarym satynowym,

tapicerka materiałowa z recyklingu w kolorze czarnym satynowym łączona z eko-skórą,

kamera cofania,

automatyczne przełączanie świateł drogowych i mijania,

czujniki deszczu,

elektrycznie składane lusterka boczne,

felgi aluminiowe 16″, dynamo czarne z diamentowym szlifem.

Wersja esprit Alpine, oprócz elementów znanych z techno, to z kolei:

ładowarka indukcyjna,

tylne, przednie i boczne czujniki parkowania,

system kontroli martwego pola (BSW),

funkcja bezpiecznego wysiadania,

system wspomagania wyjeżdżania z miejsca parkingowego tyłem (RCTA) z systemem wspomagania nagłego hamowania (RAEB),

inteligentny adaptacyjny tempomat z systemem active drive assist,

fotel pasażera z regulacją wysokości,

materiałowa deska rozdzielcza z elementami Alcantary I wykończeniem w kolorze tytanu,

tapicerka materiałowa z recyklingu w kolorze czarnym łączona z pikowaną tkaniną oraz Alcantarą,

kierownica z przeszyciami w kolorach flagi francuskiej i z elementami Alcantary,

wewnętrzne i zewnętrzne elementy designu esprit Alpine,

felgi aluminiowe 18″, cosmic z diamentowym szlifem.

źródło: Renault

Ile kosztuje nowe Renault Clio?

Cennik dla silnika 1.2 TCe 115 KM:

evolution: skrzynia manualna – 84900 złotych,

techno: skrzynia manualna – 92900 złotych, skrzynia automatyczna – 99900 złotych,

esprit Alpine: skrzynia automatyczna – 108900 złotych.

Cennik dla full hybrid E-Tech 160 KM:

evolution – 106900 złotych,

techno – 114900 złotych,

esprit Alpine – 123900 złotych.

Renault Clio można już zamawiać. Powoli powinna również pojawiać się możliwość odbycia jazd testowych w salonach.