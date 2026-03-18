ChatGPT z nowymi modelami. Liczy się szybkość i wydajność

OpenAI zaanonsowało dwa nowe modele sztucznej inteligencji dla ChatGPT. Jak twierdzą przedstawiciele firmy, najnowsze technologie mają sprawdzić się tam, gdzie liczy się szybkość, wydajność i niski koszt.

Nowe modele dla ChatGPT – te ulepszenia przyspieszą

W sierpniu 2025 roku zadebiutował potężny model GPT-5 dla ChatGPT, który – jak na tamten czas – określany był mianem najlepszego modelu AI na świecie. Oczywiście w ciągu kilku ostatnich miesięcy zadebiutowały nowe, jeszcze lepsze i bardziej zaawansowane modele, i to nie tylko te opracowane przez OpenAI.

Teraz firma pochwaliła się kolejnymi technologiami, w których liczy się przede wszystkim szybkość i wydajność. Do grona modeli dołącza GPT-5.4 mini oraz GPT-5.4 nano. Jak określają twórcy – są to najbardziej zaawansowane małe modele, które wprowadzają użyteczne funkcje do technologii GPT-5.4.

GPT-5.4 mini – ulepszone kodowanie w ChatGPT

Model GPT-5.4 mini został opracowany w taki sposób, aby jeszcze bardziej skutecznie wspomagać użytkownika w programowaniu. Amerykański gigant twierdzi, że technologia ta została stworzona z myślą o obciążeniach roboczych, gdzie duże znaczenie mają opóźnienia. Zauważa też, że w asystentach programowania liczy się czas odpowiedzi, dlatego najlepszym wyjściem jest opracowanie modelu, który jest w stanie generować szybkie odpowiedzi oraz niezawodnie korzystać z narzędzi i interpretować pliki – np. rozumieć obrazy w czasie rzeczywistym.

OpenAI deklaruje, że nowy wariant mini przewyższa model GPT-5 mini w zakresie kodowania, rozumowania oraz rozumienia plików czy korzystania z narzędzi. Dodatkowo ma pracować dwukrotnie szybciej, a w kilku testach przegonił nawet model GPT-5.4. Ponadto nowy wariant mini obsługuje ukierunkowane edycje, przeszukiwanie i nawigowanie bazy kodu, generowanie front-endu i pętle, a wszystko to w szybki sposób, z małym opóźnieniem i z niskim kosztem.

GPT‑5.4 mini jest od dziś dostępny w API, Codex i ChatGPT. Okno kontekstowe obejmuje 400k i kosztuje 0,75 dolarów za 1 milion tokenów wejściowych i 4,50 dolarów za 1 milion tokenów wyjściowych.

Porównanie modeli GPT-5.4 mini i nano z wcześniejszymi modelami (źródło: OpenAI)

ChatGPT z modelem GPT-5.4 nano – niska cena i szybkość

Z kolei model GPT-5.4 nano to jeszcze szybszy i jeszcze mniejszy wariant GPT-5.4. Technologia jest dedykowana wykonywaniu zadań, w których liczy się szybkość i koszt. OpenAI twierdzi, że rozwiązanie znajdzie zastosowanie w klasyfikowaniu i ekstrahowaniu danych, generowaniu rankingów, a także podczas korzystania z agentów wykonujących proste czynności wspomagające.

GPT-5.4 nano oferowany jest wyłącznie w API. Model ten wyceniono na 0,20 dolarów za 1 milion tokenów wejściowych i 1,25 dolarów za 1 milion tokenów wyjściowych.