Circle K ogłasza promocję na paliwo. Oto, co należy wiedzieć

Mamy dla Was dwie informacje i tym razem obie dobre. Właścicieli samochodów spalinowych z pewnością ucieszy promocja na paliwo na stacjach Circle K. Z kolei użytkownicy aut elektrycznych wkrótce będą mogli skorzystać z obniżki cen przygotowanej przez GreenWay.

Promocja na paliwo na stacjach Circle K

Powoli zaczyna startować okres wakacyjny, który dla wielu osób wiążę się z wyjazdami, również tymi realizowanymi z wykorzystaniem samochodu. W zeszłym roku na wielu stacjach mogliśmy skorzystać ze specjalnie przygotowanych promocji na paliwo i wszystko wskazuje, że w tym roku będziemy mieli powtórkę z rozrywki.

Wcześniej na podstawie nieoficjalnych informacji pisaliśmy, że Orlen przymierza się do wdrożenia tegorocznej promocji. Natomiast teraz dowiedzieliśmy się, że obniżki zdecydowała się wprowadzić sieć stacji Circle K. Warto zaznaczyć, że mamy do czynienia z oficjalną zapowiedzią, a promocja wystartuje już za chwilę.

W najbliższy piątek, 23 czerwca 2023 roku, kierowcy na stacjach Circle K będą mogli skorzystać z niższych cen na paliwo. Pomiędzy 14:00 a 17:00 klienci z kartą EXTRA zatankują o 50 gr/l taniej! Dotyczy to paliw miles 95, miles Diesel, milesPLUS 95, milesPLUS 98 i milesPLUS Diesel.

(fot. Circle K)

Warto jeszcze wiedzieć, że limit paliwa objętego rabatem i zakupionego w ramach jednej transakcji wynosi 50 litrów. Rabat zostanie przyznany wyłącznie w przypadku, gdy transakcja zostanie zarejestrowana w systemie kasowym organizatora najpóźniej 23 czerwca 2023 o godz. 17:00, zgodnie z czasem widniejącym na urządzeniu kasowym na stacji paliw. Uczestnik może otrzymać rabat tylko raz.

To jednak nie koniec. Otóż Circle K przygotował jeszcze specjalne promocje weekendowe, podczas których od piątku do niedzieli zatankujemy taniej o 35 gr/l. Najbliższa startuje już w piątek, 23 czerwca, po godzinie 17:00. Natomiast w każdy następny weekend zatankujemy taniej już od piątku, gdy zegar wybije północ. Ze zniżki można korzystać wielokrotnie, aż do 23:59 w niedzielę w przypadku każdego weekendu objętego promocją. Limit paliwa lub LPG objętego rabatem i zakupionego w ramach jednej transakcji wynosi 85 litrów.

Pełny regulamin promocji znajdziecie tutaj. Natomiast lista stacji Circle K, na których będziemy mogli zatankować taniej, dostępna jest tutaj.

GreenWay z promocją dla użytkowników elektryków

Jeden z największych operatorów szybkich ładowarek w Polsce, GreenWay, poinformował o promocji, która wystartuje 1 lipca. W jej ramach klienci sieci dostaną 50% rabat na abonamenty Energia Max oraz Energia Plus, które normalnie kosztują odpowiednio 34,99 i 99,99 złotych miesięcznie.

Oto, co oferują abonamenty Energia Max oraz Energia Plus (fot. GreenWay)

W celu skorzystania z promocji należy zalogować się na stronie GreenWay i przejść do Portalu Klienta. Następnie przechodzimy do zakładki Rabaty i aktywujemy kod: Lato2023. Wypada jeszcze wspomnieć, że akcja obejmuje okres od 1 lipca do 31 sierpnia 2023 roku. Jej regulamin znajdziecie tutaj.