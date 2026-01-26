Nowa Siri już puka do drzwi. Owoc niezwykłej współpracy Apple

Apple, Google, Siri i Gemini to bohaterowie osobliwej telenoweli. Wychodzi jednak na to, że jej kulminacyjna scena jest już naprawdę blisko. Prawdopodobnie już za miesiąc asystentka na iPhone’ach zyska serce przyjaciela zrodzonego w centrach Google.

Siri z Gemini już w lutym 2026 roku? Na to wychodzi

W pierwszej połowie stycznia 2026 roku firma Apple oficjalnie ogłosiła nawiązanie współpracy z Google, czego owocem ma być nowa Siri oparta na modelu Gemini. Wygląda na to, że na jej debiut nie będzie trzeba długo czekać – tak przynajmniej sugeruje (zwykle dobrze poinformowany) Mark Gurman z agencji Bloomberg. W ostatnim newsletterze Power On zapowiedział, że asystentka w nowej wersji zostanie pokazana światu już w drugiej połowie lutego br.

W lutym ukazać ma się wersja beta systemu iOS 26.4, którego nowa Siri będzie częścią. Prawdopodobnie jeszcze wiosną zostanie udostępniona szerszej publiczności, docierając na iPhone’a 15 Pro oraz nowsze modele z katalogu amerykańskiego producenta. Następnie, wraz z iOS 27, asystentka Apple ma wejść na wyższy poziom i faktycznie stać się narzędziem na miarę Gemini czy ChatGPT.

Siri (źródło: Apple)

Nowa Siri ma być bowiem zarazem asystentką i przyjaciółką – przede wszystkim dzięki szeroko rozumianej personalizacji, na którą pozwoli Gemini. Będzie w stanie lepiej rozumieć użytkownika i uwzględniać to, co o nim wie, podczas codziennych rozmów. Weźmie też pod uwagę to, co znajduje się na ekranie i będzie w stanie podejmować działania w imieniu użytkownika.

Firma Apple ma także ambitne plany, związane z rozwojem przeglądarki Safari – również z naciskiem na sztuczną inteligencję. Program ma zostać gruntownie przeprojektowany, ale… na to akurat będzie trzeba poczekać dłużej. Mark Gurman twierdzi, że ze względu na położenie nacisku na Siri, Safari musi pójść na razie w odstawkę. Projekt nie umarł, ale został wstrzymany.

Procesory Apple M6 – dla odmiany – mogą pojawić się szybciej

Z kolei szybciej, niż się tego spodziewaliśmy, mogą pojawić się procesory z serii Apple M6, pomimo że dopiero co, bo w październiku 2025 roku odbyła się premiera Apple M5. Ponoć pierwsze komputery z nowymi chipsetami na pokładach zostaną zaprezentowane już latem. To również informacje od Marka Gurmana.

Zanim to nastąpi, jeszcze w pierwszej połowie 2026 roku możemy doczekać się nowych modeli spod znaku MacBook Pro i MacBook Air, a także Mac Studio i Apple Studio Display. W drugiej połowie roku mają do nich dołączyć nowe modele Mac Mini, MacBook klasy podstawowej oraz odświeżony MacBook Pro z dotykowym wyświetlaczem OLED.