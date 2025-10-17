Laptopy Apple z nowymi ekranami. Kiedyś taki pomysł by nie przeszedł

Apple szykuje większe odświeżenie swoich laptopów. Pojawią się nowe rozwiązania, a także przeprojektowana obudowa.

Dotykowy ekran OLED z MacBooku

Kilka dni temu zadebiutował pierwszy MacBook z układem Apple M5. Zespół Tima Cooka szykuje jednak większe odświeżenie swoich laptopów, aczkolwiek będziemy musieli na nie jeszcze trochę poczekać.

Nowe MacBooki z procesorami Apple M6 mają zostać wyposażone w ekrany OLED, co akurat nie powinno być zaskoczeniem. Od dłuższego czasu możemy spotkać się z informacjami o wprowadzeniu OLED-ów do laptopów z Cupertino. Oczywiście nie oznacza to, że każdy MacBook zapewni nowy ekran – najpewniej priorytetowo zostaną potraktowane warianty Pro, a modele Air dłużej pozostaną przy obecnej technologii.

Ciekawsze są jednak rewelacje dotyczące wdrożenia dotykowych ekranów. Warto zaznaczyć, że główni pracownicy Apple – Craig Federighi czy Phil Schiller – wcześniej negatywnie wypowiadali się o dotykowych ekranach w komputerach. Co prawda Schiller wspominał głównie o stacjonarnych Macach, ale jednak był sceptycznie nastawiony do dotykowego ekranu w komputerze. Nawet Steve Jobs nie widział sensu, aby laptopa obsługiwać z wykorzystaniem dotykowego wyświetlacza.

Pierwszy Macbook z układem Apple M5 (fot. Apple)

Wprowadzenie dotykowego ekranu najpewniej będzie wiązać się ze zmianami w macOS. Interfejs będzie musiał zostać dostosowany. Ciekawe, czy pojawi się specjalny tryb dotykowego ekranu czy jednak wszyscy użytkownicy – niezależnie od posiadanego Maca i chęci sięgania do ekranu w laptopie – dostaną przeprojektowany wygląd systemu.

Do tego mają dojść zmiany konstrukcyjne. Apple ma zaprezentować odświeżony design ze smuklejszą i lżejszą obudową. Sporych rozmiarów notch z kolei ma być zastąpiony dynamiczną wyspą, podobną do tej znanej z iPhone’ów.

Co jeszcze szykuje Apple?

Mark Gurman z Bloomberga, któremu zawdzięczamy najnowsze rewelacje, dodaje, że MacBook z Apple M6 może być o kilkaset dolarów droższy od poprzednika. Natomiast funkcja rozpoznawania twarzy użytkownika Face ID raczej nie szybko zagości w komputerach Apple – wciąż biometria ma opierać się na czytniku linii papilarnych Touch ID.

Pierwsze MacBooki z układami M6 mają zadebiutować pod koniec 2026 roku lub na początku 2027 roku. Wcześniej czeka nas jeszcze premiera 14- i 16-calowych MacBooków Pro z procesorami M5 Pro i M5 Max.

Trwają też prace nad pozostałymi komputerami, które mają być wyposażone w procesory z rodziny Apple M5. Wiosną 2026 roku ma zadebiutować odświeżony MacBook Air, a dodatkowo Apple opracowuje już nową generację Maca Mini i Maca Studio.

MacBook Air z M4 (fot. Apple)

Premiera składanego iPhone’a przesunięta?

Może tak, może nie. Wypada jednak wspomnieć o pojawiających się głosach, które wskazują, że Apple potrzebuje więcej czasu niż sądzono, aby dostarczyć składanego iPhone’a. Podobno jego premiera została przesunięta z 2026 na 2027 rok.

Informacje pochodzą z raportu japońskiej firmy Mizuho Securities i zostały podane przez już bardziej znany w branży serwis The Elec. Mimo wszystko, na obecnym etapie traktowałbym te rewelacje w formie ciekawostki.