Qualcomm szykuje bestię. Nowy procesor będzie potężny

Pojawiły się kolejne doniesienia na temat Snapdragona 8 Elite Gen 6. Potwierdzają one, że szykowany jest mocarny procesor, który przekroczy ważną granicę.

Co już wiemy na temat Snapdragona 8 Elite Gen 6?

Od premiery Snapdragona 8 Elite Gen 5 minęło już trochę czasu, więc nie powinno dziwić, że pojawiają się pierwsze informacje na temat następcy. Co ciekawe, Amerykanie mogą pokazać dwa układy – Snapdragona 8 Elite Gen 6 i Snapdragona 8 Elite Gen 6 Pro.

Owszem, będą różnice, ale oba układy otrzymają szereg wspólnych rozwiązań. Wśród nich należy wymienić litografię 2 nm czy autorskie rdzenie Oryon 3. Jak może sugerować sama nazwa, to Snapdragona 8 Elite Gen 6 Pro będzie wydajniejszy – chociażby tylko on obsłuży nowy typ pamięci LPDDR6. Nie jest to jeszcze pewne, ale spekuluje się, że kompatybilność z pamięciami UFS 5.0 też zostanie zarezerwowana wyłącznie dla układu „Pro”.

Do tego mają dość różnice w zastosowanym procesorze graficznym. Nie oznacza to jednak, że podstawowy model będzie przeciętny – należy oczekiwać ogromnej wydajności, która wystarczy prawie wszystkim użytkownikom smartfonów. Z kolei Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro zapowiada się na pokaz inżynierskich umiejętności Qualcomma, który ma udowodnić przewagę nad konkurencją.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 | źródło: Qualcomm

Przewiduje się, że względem zeszłorocznego układu nastąpi wzrost wydajności o około 18%, a energooszczędność zostanie poprawiona o 36%. Tanio jednak nie będzie – wariant „Pro” będzie o około 70 dolarów droższy względem obecnej generacji. Wersja podstawowa ma cenowo mieścić się gdzieś pomiędzy nimi.

Snapdragon 8 Elite Gen 6 przekroczy kolejną granicę

Snapdragon 8 Elite Gen 5 składa się z dwóch rdzeni głównych i sześciu wspomagających. Ich taktowanie to odpowiednio 4,6 GHz i 3,62 GHz. Natomiast kolejna generacja przyniesie jeszcze wyższe wartości, przekraczając ważny punkt.

Według najnowszych informacji, nowy układ Qualcomma we wczesnych tekstach osiągnął taktowanie 5 GHz. Możliwe jednak, że uda się wykręcić jeszcze lepszy rezultat – Fixed Focus Digital na Weibo wskazuje na nawet 5,5-6 GHz, przy czym 5,5 GHz ma być bardziej realistycznym celem. Trudno na ten moment stwierdzić, której wersji dotyczą podane wartości, ale możliwe, że wyłącznie droższej „Pro”.

Wzrost taktowania jest podobno możliwy za sprawą technologii Heat Pass Block, której zadaniem jest odprowadzanie nadmiaru ciepła. Wypada odnotować, że rozwiązanie opracował Samsung dla układu Exynos 2600. Pomocą w wykręcaniu topowej wydajności powinna być też wspomniana już litografia 2 nm.

Data premiery nie jest na ten moment znana. Niektórzy jednak wskazują, że procesor powinien zadebiutować w drugiej połowie 2026 roku.