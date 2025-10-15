Nowy procesor, nowy MacBook i nowy iPad. Apple zasypało nas premierami

Apple pokazało dziś sporo nowości. Zespół Tima Cooka pochwalił się procesorem Apple M5, a także nową generacją 14-calowego iPada Pro i nowym iPadem Pro.

Co wprowadza Apple M5?

W 2020 roku odbyła się premiera pierwszych MacBooków z procesorami ARM zaprojektowanymi przez Apple. W ciągu niecałych pięciu lat nastąpiła prawdziwa rewolucja, która finalnie zakończyła się rozwodem z Intelem. Dziś natomiast debiutuje pierwszy przedstawiciel kolejnej już generacji układów Apple M.

Jak podaje firma z Cupertino, procesor M5 opracowano z wykorzystaniem udoskonalonej technologii 3 nm trzeciej generacji. Wprowadza 10-rdzeniową architekturę GPU nowej generacji z akceleratorem Neural Accelerator w każdym rdzeniu. Ma to zapewnić poprawę wydajności w zadaniach AI wykonywanych z wykorzystaniem GPU. Szczytowa wydajność obliczeniowa dla AI jest ponad 4 razy wyższa niż w M4.

Ponadto GPU zapewnia usprawnione możliwości związane z przetwarzaniem grafiki, a także ray tracing trzeciej generacji. Apple wspomina o nawet 45% wyższej wydajności graficznej względem układu starszej generacji.

fot. Apple

Jeśli chodzi o CPU, M5 maksymalnie składa się z 10 rdzeni – 6 rdzeni energooszczędnych i 4 rdzeni nastawionych na wydajność. W trybie pracy wielowątkowej mamy otrzymać wydajność wyższą o 15% w porównaniu do M4. Do tego dochodzi ulepszony, 16-rdzeniowy system Neural Engine.

Procesor Apple M5 debiutuje wraz nowym 14-calowym MacBookiem Pro i odświeżonym iPadem Pro. Trafił on również do niedostępnych na naszych rynku gogli Apple Vision Pro, które przeszły delikatną modernizację.

Premiera 14-calowego MacBooka Pro z Apple M5

Na nowy design czy ekrany OLED musimy jeszcze trochę poczekać. Główną nowością jest procesor Apple M5, który w każdej konfiguracji składa się z 10-rdzeniowego CPU i 10-rdzeniowego GPU. Do tego dochodzi 16, 24 lub 32 GB RAM oraz 512 GB, 1 TB, 2 TB lub 4 TB przestrzeni na dane.

Na pokładzie znalazł się wyświetlacz Liquid Retina XDR o przekątnej 14,2 cala z podświetleniem mini‑LED. Jego rozdzielczość wynosi 3024 x 1964 pikseli, a szczytowa jasność sięga 1600 nitów (tylko w trybie HDR). Nie zabrakło technologii ProMotion, czyli odświeżania 120 Hz. Za dodatkowe 750 złotych otrzymujemy wyświetlacz nanostrukturalny.

fot. Apple

Nowy, 14-calowy MacBook Pro, to trzy porty Thunderbolt 4, port HDMI, gniazdo na kartę SDXC, gniazdo słuchawkowe oraz port MagSafe 3. Akumulator o pojemności 72,4 Wh ma zapewnić do 16 godzin przeglądania internetu. Warto zaznaczyć, że w pudełku nie znajdziemy już zasilacza, ale można go dokupić podczas konfiguracji w sklepie Apple. Zasilacz 70 W to wydatek 319 złotych, a zasilacz 96 W został wyceniony na 399 złotych.

Ceny 14-calowego MacBooka Pro z M5 rozpoczynają się od 7999 złotych oraz 7499 złotych ze zniżką dla sektora edukacji. Zamówienia można już składać, a wysyłki mają ruszyć 22 października.

Co nowego wprowadza iPad Pro z M5?

iPad Pro z Apple M4 okazał się dobrym tabletem. Jego następca zachował wiele cech poprzednika, aczkolwiek nie zabrakło nowości. Pierwszą z ważniejszych zmian jest zastosowanie procesora Apple M5, który – w wariantach 256 i 512 GB – składa się z 9-rdzeniowego CPU i 10-rdzeniowego GPU. Natomiast wersje 1 i 2 TB mają więcej o jeden rdzeń CPU.

Niezmiennie do wyboru są dwa rozmiary wyświetlacza – 11 i 13 cali. W przypadku wariantu 1 i 2 TB opcjonalnie oferowane jest szkło nanostrukturalne za dodatkowe 500 złotych. Tegoroczny iPad Pro otrzymał nowy chip Apple N1, który odpowiada za łączność bezprzewodową – Wi-Fi 7, Bluetooth 6 i Thread. Z kolei modele z obsługą sieci komórkowej wyposażone są w układ Apple C1X, który ma zapewniać nawet o 50% szybsze przesyłanie danych, a przy aktywnym planie taryfowym zużywa do 30% mniej energii względem układu z iPada Pro M4.

fot. Apple

Nowy iPad Pro zapewnia 2 razy szybszy odczyt i zapis danych, a modele z 256 GB i 512 GB pamięci masowej mają teraz 12 GB RAM-u – o 50% więcej niż wcześniej. Modele 1 i 2 TB mają 16 GB RAM. Natomiast funkcja szybkiego ładowania umożliwia naładowanie akumulatora do 50% w około 30 minut. Oczywiście w pudełku nie znajdziemy zasilacza.

11-calowy iPad Pro startuje od 4999 złotych za wariant Wi‑Fi i od 5999 złotych za model Wi‑Fi + Cellular. Z kolei iPad Pro 13 cali jest dostępny w cenie od 6499 złotych za wersję Wi‑Fi i 7499 złotych za model Wi‑Fi + Cellular. Zamówienia można już składać, a wysyłki mają ruszyć 22 października.