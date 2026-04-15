Nowa seria w rodzinie Xiaomi. Dla kogo powstała?

Kilka dni temu Mateusz zapowiadał narodziny nowej serii Redmi i teraz faktycznie do niej doszło. Firma Xiaomi wprowadziła na rynek dwa tworzące ją smartfony: Redmi R70 5G oraz Redmi R70m 5G. Co mają do zaoferowania?

Nowe budżetowe smartfony Xiaomi: seria Redmi R70 debiutuje na rynku

Redmi R70 5G i Redmi R70m 5G to praktycznie ten sam smartfon (z jedną drobną różnicą, o której za moment). Fundamentami specyfikacji są:

bazujący na litografii 6 nm procesor Unisoc T8300 o częstotliwości taktowaniu 2,2 GHz,

maksymalnie 12 GB RAM typu LPDDR4X i 256 GB pamięci masowej w formacie UFS 2.2,

6,88-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości 1600×720 pikseli, częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności sięgającej 800 nitów,

a także aparat 13 Mpix z tyłu oraz 8 Mpix z przodu.

Nie wspomniałem wyżej o akumulatorze, ponieważ to on właśnie jest elementem, który odróżnia od siebie oba premierowe modele. Redmi R70 5G wykorzystuje mianowicie ogniwo o pojemności 6000 mAh, a w Redmi R70m 5G ma ono 6300 mAh. W obu przypadkach maksymalna moc ładowania wynosi jedynie 15 W, za to obsługiwane jest też ładowanie zwrotne (z mocą 7,5 W).

Taka specyfikacja wskazuje na typowe modele budżetowe – dla osób, szukających prostego i taniego telefonu do podstawowych zastosowań. Plasują się właściwie idealnie pomiędzy (dostępnym w Polsce) Redmi A7 Pro a (zaprezentowanym niedawno) Redmi A7 Pro 5G.

Ile kosztują smartfony Redmi R70 5G i Redmi R70m 5G?

Aktualnie smartfony dostępne są w sprzedaży wyłącznie na rynku chińskim i nic póki co nie wskazuje na to, by miało się to zmienić. Ceny zaś przedstawiają się następująco:

Redmi R70 5G: 4/128 GB – 1599 juanów (równowartość ~845 złotych), 6/128 GB – 1799 juanów (~950 złotych), 6/256 GB – 1999 juanów (~1055 złotych), 8/256 GB – 2299 juanów (~1210 złotych),

Redmi R70m 5G: 6/128 GB – 1799 juanów (~950 złotych), 6/256 GB – 1999 juanów (~1055 złotych), 8/256 GB – 2299 juanów (~1210 złotych), 12/256 GB – 2599 juanów (~1370 złotych).



Oba modele występują w czterech wersjach kolorystycznych: białej, czarnej, błękitnej i fioletowej.