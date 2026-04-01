Nowy smartfon Xiaomi w Polsce. Wielki ekran, niska cena

Redmi A7 Pro, czyli typowo budżetowy smartfon Xiaomi, zawitał do Polski. Użytkownik otrzymuje wielki ekran i spory akumulator. Co więcej, dostępna jest promocja.

Specyfikacja Redmi A7 Pro

Na początku marca Redmi A7 Pro zadebiutował w Indonezji. Następnie, już pod koniec miesiąca, dowiedzieliśmy się, że Redmi A7 Pro zawita do Europy, ale nie byliśmy pewni czy także do Polski. Wątpliwości postanowiło rozwiać samo Xiaomi, które właśnie ogłosiło premierę omawianego smartfona nad Wisłą.

Redmi A7 Pro wyposażony jest w 6,9-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości 1600 x 720 pikseli, jasności sięgającej 800 nitów i maksymalnej częstotliwości odświeżania 120 Hz. We wnętrzu znalazł się procesor Unisoc T7250, któremu towarzyszy 4 GB RAM LPDDR4X oraz – zależnie od konfiguracji – 64 lub 128 GB pamięci UFS 2.2 na dane. Nie należy więc spodziewać się cudów, ale do podstawowych zadań wydajność powinna stać na zadowalającym poziomie.

Do powyższego zestawu dochodzi aparat główny 13 Mpix z f/2.2 i aparat do selfie 8 Mpix z f/2.0. Xiaomi chwali się m.in. funkcją AI Sky, która pozwala na poprawę wyglądu nieba na zdjęciach, niezależnie od warunków pogodowych.

Redmi A7 Pro | fot. Xiaomi

Dostępny jest także boczny czytnik linii papilarnych, gniazdo słuchawkowe 3,5 mm, Bluetooth 5.2 i Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac. Zaletą powinien być akumulator o pojemności 6000 mAh, który – według deklaracji producenta – wytrzymuje nawet do 49 godzin rozmów, 35 godzin odtwarzania wideo lub 77 godzin słuchania muzyki.

To wszystko działa pod kontrolą systemu operacyjnego HyperOS 3. Warto też wiedzieć, że urządzenie ma wymiary 171,5 x 79,47 x 8,15 mm i waży 208 g. Natomiast klienci mogą zdecydować się na jedną z trzech wersji kolorystycznych – Black, Mist Blue lub Palm Green.

Redmi A7 Pro w Polsce – cena i promocja na start

Rekomendowana cena Redmi A6 Pro została ustalona na 549 złotych. Jednak w ramach oferty promocyjnej smartfon będzie można kupić za 479 złotych. Warto wiedzieć, że promocja obowiązuje od 8 do 26 kwietnia 2026 roku.