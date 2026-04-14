To nie jest zegarek dla lansiarzy. Adidas poszedł inną drogą

Firma Adidas zapowiedziała nowy produkt z dziedziny elektroniki użytkowej. Ten zegarek jest dość nietypowy i raczej nie urzeknie lansiarzy.

Adidas prezentuje nowy zegarek – raczej nie jest to przedmiot do lansu

Adidas od dawna nie ogranicza się do tworzenia produktów z kategorii odzieży, obuwia czy sprzętu sportowego. Kultowa marka trudni się także m.in. produkcją elektroniki użytkowej, w tym tradycyjnych i cyfrowych zegarków na nadgarstek. Teraz zproducent butów sportowych łączy siły z renomowanym producentem zegarków. Owocem tej współpracy jest zegarek w postaci pierścionka. Warto przypomnieć, że na rynku można znaleźć już podobne propozycje np. Timex x MM6 Ring Watch, o którym głośno było w październiku 2024 roku.

Zaprezentowany Adidas Digital Two Ring z wyglądu przypomina zminiaturyzowany zegarek z bransoletą ogniwową i metalową kopertą. W praktyce kopertę wykonano ze stali nierdzewnej, a bransoleta ma charakteryzować się elastycznością, aby dopasować się do palca każdego użytkownika.

Całość określana jest jako minimalistyczna – na powierzchni koperty znalazło się miejsce dla niewielkiego wyświetlacza cyfrowego oraz logo marki Adidas. Wygląda na to, że tym sprzętem nie zaszpanujesz, bo choć logo zajmuje sporo miejsca w skali całego pierścionka, to może być je trudno dostrzec z daleka.

Adidas Digital Two Ring (źródło: Adidas)

Z wyświetlacza można odczytywać wyłącznie godziny i minuty, sprzęt został więc pozbawiony sekundnika na rzecz lepszej czytelności. Choć trzeba przyznać, że dla wielu osób i taka czcionka może być trudna do odczytania. Ponadto wyświetlacz został wykończony szkłem kwarcowym, który ma go chronić przed zarysowaniami.

Zegarek Adidas Digital Two Ring charakteryzuje się wodoodpornością 3 ATM. Urządzenie wyposażono łącznie w dwa przyciski, ulokowano je po lewej i po prawej stronie koperty. Z ich pomocą użytkownik może ustawić czas. I na tym lista funkcji się kończy.

Pierścionek z zegarkiem Adidas Digital Two Ring – dostępność i cena

Adidas Digital Two Ring ma oficjalnie zadebiutować na globalnym rynku 17 kwietnia 2026 roku. Zegarek będzie sprzedawany w dwóch kolorach – złotym i srebrnym. Urządzenie wyceniono na 120 euro.