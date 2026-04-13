Ten smartfon Xiaomi jest królem? To ja nie chcę wiedzieć, co to za królestwo

Na początku kwietnia 2026 roku do polskich sklepów trafił smartfon Redmi A7 Pro – to typowy budżetowiec, który może się dobrze sprawdzić w podstawowych zastosowaniach, ale na nic więcej raczej bym nie liczył. Teraz w Indiach zadebiutował jego bliźniak, wyróżniający się jednak tym, że pozwala też korzystać z internetu w sieci 5G, a nie tylko 4G / LTE.

Xiaomi wypuszcza smartfon Redmi A7 Pro 5G

Aby było to możliwe, Redmi A7 Pro 5G został wyposażony w procesor Unisoc T8300 (niedużo wydajniejszy niż Unisoc T7250 zamontowany we wspomnianym wyżej modelu, ale wzbogacony właśnie o modem 5G). Towarzyszy mu od 4 do 6 GB RAM typu LPDDR4X oraz 64 lub 128 GB pamięci masowej w formacie UFS 2.2. W środku znalazło się też miejsce na akumulator o całkiem sporej pojemności (6300 mAh), ale maksymalna moc ładowania wynosi (niestety) tylko 15 W.

Obraz wyświetlany jest na dużym, bo 6,9-calowym ekranie LCD o rozdzielczości HD+, częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności sięgającej 800 nitów. Nie jest źle. Producent zainstalował z przodu także kamerkę o rozdzielczości 8 Mpix (f/2.0), a z tyłu – główny aparat o rozdzielczości 32 Mpix (również z obiektywem o przysłonie f/2.0).

Redmi A7 Pro 5G (źródło: Xiaomi)

Do tego wszystkiego dochodzą moduły Wi-Fi 5 i Bluetooth 5.4 oraz system Android 16 z nakładką HyperOS 3.0. Producent obiecuje 4 duże aktualizacje i 6 lat wsparcia pod kątem bezpieczeństwa. Wspomnę jeszcze, że konstrukcja cechuje się odpornością na pył i wodę (jedynie) w klasie IP52, a jej wymiary to 171,56×79,47×8,15 mm.

Redmi A7 Pro 5G (źródło: Xiaomi)

Ile kosztuje Redmi A7 Pro 5G i co kupić w zamian?

Ceny smartfona w Indiach rozpoczynają się od 11499 rupii (równowartość ~450 złotych) za konfigurację 4/64 GB. Na razie nie wiadomo nic na temat ewentualnej dostępności tego modelu w innych częściach świata, w tym w Polsce.

Jeśli już teraz marzy Ci się tani smartfon z 5G, to w naszym kraju da się znaleźć zdecydowanie ciekawsze propozycje. Sprawdź chociażby Oppo A5 5G z 6,67-calowym wyświetlaczem, procesorem MediaTek Dimensity 6300, akumulatorem 6000 mAh i aparatem 50 Mpix z tyłu – jego cena (za wersję 4/128 GB) wynosi 499 złotych.