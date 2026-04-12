Narodziny nowej serii Redmi. Co tym razem szykuje Xiaomi?

Jak wynika z najnowszego odkrycia, Xiaomi wprowadzi nową serię Redmi. Poznaliśmy też jej pierwszego przedstawiciela.

Co zaoferuje Redmi R70m?

Nowa seria otrzyma literkę R i raczej nie będzie niczym wyjątkowym na rynku, a także nie będzie wyróżniać się na tle pozostałych modeli marki. Nie oznacza to jednak, że nie znajdą się zainteresowani klienci. Może być ich nawet sporo, ale pod warunkiem atrakcyjnych cen.

Pierwszym przedstawicielem nowej rodziny ma być Redmi R70m 5G lub po prostu Redmi R70, który właśnie został dostrzeżony w bazie danych produktów China Telecom. Dzięki temu poznaliśmy jego wygląd i specyfikację, która zapowiada typowego budżetowca, ale ze sporym ekranem i dużym akumulatorem.

Smartfon otrzyma 6,9-calowy wyświetlacz z wycięciem w kształcie kropli wody. Jego rozdzielczość będzie z tych skromniejszych i wyniesie 1600 x 720 pikseli. We wnętrzu znajdzie się procesor oznaczony jako Unisoc UMS9632, a także – 4, 6, 8 lub 12 GB RAM. Do tego dojdzie 128 lub 256 GB przestrzeni na pliki.

źródło: Gizmochina

Główny, umieszczony z tyłu aparat ma mieć 13 Mpix. Obok niego znajdzie się aparat 8 Mpix. Z kolei z przodu producent zastosuje aparat 8 Mpix. Natomiast akumulator ma mieć pojemność 6300 mAh, co zapowiada całkiem długi czas pracy bez ładowarki. Należy jednak odnotować, że niektóre smartfony marki, mimo iż mają spore akumulatory, to nie zachwycają czasem pracy – np. Redmi Note 15 Pro 5G.

Dowiedzieliśmy się jeszcze, że Redmi R70m będzie działał pod kontrolą Androida 16. Natomiast wymiary obudowy będą wynosić 171,56 x 79,47 x 8,2 mm, a waga 211,5 g.

źródło: Gizmochina

Czy seria Redmi R będzie dostępna globalnie?

Na ten moment wiadomo, że Redmi R70m zadebiutuje w Chinach. Plany związane z wprowadzeniem go na inne rynki nie są znane. Nie poznaliśmy też ceny, ale można założyć, że omawiany model będzie kosztował niewiele.

Nawet jeśli linia R pozostanie tylko w Chinach, to niekoniecznie musi to oznaczać dużą stratę dla pozostałych rynków. Otóż Redmi R70m może pojawić się pod inną nazwą, a nawet smartfon wyraźnie podobny zadebiutował już wcześniej – pod koniec marca poznaliśmy Xiaomi Redmi 15A.