Sony kłania się graczom. Garść mocnych nowości

Rodzina Sony Inzone się powiększa. Japoński producent wpisał na listę gamingowych akcesoriów nowe słuchawki o otwartej konstrukcji, e-sportowy monitor oraz akcesoria utrzymane w barwach drużyny Fnatic.

Gamingowe słuchawki Sony Inzone H6 Air to nie byle co

Sony Inzone H6 Air to gamingowe słuchawki o otwartej konstrukcji, która nie odcina od otoczenia, ale zapewnia realistyczną scenę dźwiękową w wirtualnym systemie 7.1, eliminując wewnętrzne odbicia. Za przekonujący efekt odpowiadają precyzyjnie dostrojone przetworniki, opracowane w oparciu o studyjny model Sony MDR-MV1. Charakterystyka: mocno odseparowane średnie i niskie tony.

Samo urządzenie zostało wykonane z aluminium i waży niespełna 200 gramów – tak lekkich słuchawek dla graczy Sony nie miało jeszcze w swojej ofercie. Powinno to pozytywnie wpłynąć na komfort użytkowania, podobnie jak pałąk ze sprężynowym zawiasem czy odłączany mikrofon kardioidalny na elastycznym ramieniu.

Sony Inzone H6 Air (fot. Sony)

Sony Inzone M10S II to monitor godny e-sportowca

Drugą z nowości jest e-sportowy monitor Sony Inzone M10S II z 27-calowym wyświetlaczem OLED o rozdzielczości QHD (1440p), który oferuje częstotliwość odświeżania do 540 Hz oraz czas reakcji na poziomie zaledwie 0,02 ms. Antyodblaskowa powłoka pozwala grać w różnych warunkach oświetleniowych, a funkcja redukcji rozmycia ruchu zapewnia stabilną animację.

Z myślą o e-sportowcach firma Sony przygotowała także kilka dodatkowych trybów: turniejowy (zmniejszający rozmiar obrazu do 24,5 cala, a rozdzielczość do 1332p lub 1080p), ultraszybki (z odświeżaniem 720 Hz w rozdzielczości HD) czy też FPS Pro i FPS Pro+ (zoptymalizowane pod kątem pierwszoosobowych strzelanek).

Sony Inzone M10S II (fot. Sony)

W monitorze wykorzystano ponadto zaawansowany system chłodzenia z radiatorami chroniącymi matrycę, a dopełnieniem całości jest podstawa pozwalająca dostosować ułożenie ekranu pod kątem własnych potrzeb i preferencji.

Pozostałe nowości w rodzinie Sony Inzone

Poza tym firma Sony zaprezentowała jeszcze specjalne edycje myszy Inzone Mouse-A oraz podkładek Inzone Mat-F i Inzone Mat-D. Zdobi je logo zespołu Fnatic i zostały utrzymane w charakterystycznej dla niego, pomarańczowej kolorystyce. Listę nowości uzupełniają bezprzewodowe słuchawki douszne Inzone Buds z fioletową, półprzezroczystą obudową.

Akcesoria Sony Inzone x Fnatic Sony Inzone Buds Glass Purple (fot. Sony)

Poza monitorem (który zadebiutuje w czerwcu), wszystkie opisane wyżej urządzenia pojawią się w sprzedaży jeszcze w kwietniu 2026 roku. Cennik przedstawia się następująco: