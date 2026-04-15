Sony kłania się graczom. Garść mocnych nowości

Rodzina Sony Inzone się powiększa. Japoński producent wpisał na listę gamingowych akcesoriów nowe słuchawki o otwartej konstrukcji, e-sportowy monitor oraz akcesoria utrzymane w barwach drużyny Fnatic.
Gamingowe słuchawki Sony Inzone H6 Air to nie byle co
Sony Inzone H6 Air to gamingowe słuchawki o otwartej konstrukcji, która nie odcina od otoczenia, ale zapewnia realistyczną scenę dźwiękową w wirtualnym systemie 7.1, eliminując wewnętrzne odbicia. Za przekonujący efekt odpowiadają precyzyjnie dostrojone przetworniki, opracowane w oparciu o studyjny model Sony MDR-MV1. Charakterystyka: mocno odseparowane średnie i niskie tony.
Samo urządzenie zostało wykonane z aluminium i waży niespełna 200 gramów – tak lekkich słuchawek dla graczy Sony nie miało jeszcze w swojej ofercie. Powinno to pozytywnie wpłynąć na komfort użytkowania, podobnie jak pałąk ze sprężynowym zawiasem czy odłączany mikrofon kardioidalny na elastycznym ramieniu.
Sony Inzone M10S II to monitor godny e-sportowca
Drugą z nowości jest e-sportowy monitor Sony Inzone M10S II z 27-calowym wyświetlaczem OLED o rozdzielczości QHD (1440p), który oferuje częstotliwość odświeżania do 540 Hz oraz czas reakcji na poziomie zaledwie 0,02 ms. Antyodblaskowa powłoka pozwala grać w różnych warunkach oświetleniowych, a funkcja redukcji rozmycia ruchu zapewnia stabilną animację.
Z myślą o e-sportowcach firma Sony przygotowała także kilka dodatkowych trybów: turniejowy (zmniejszający rozmiar obrazu do 24,5 cala, a rozdzielczość do 1332p lub 1080p), ultraszybki (z odświeżaniem 720 Hz w rozdzielczości HD) czy też FPS Pro i FPS Pro+ (zoptymalizowane pod kątem pierwszoosobowych strzelanek).
W monitorze wykorzystano ponadto zaawansowany system chłodzenia z radiatorami chroniącymi matrycę, a dopełnieniem całości jest podstawa pozwalająca dostosować ułożenie ekranu pod kątem własnych potrzeb i preferencji.
Pozostałe nowości w rodzinie Sony Inzone
Poza tym firma Sony zaprezentowała jeszcze specjalne edycje myszy Inzone Mouse-A oraz podkładek Inzone Mat-F i Inzone Mat-D. Zdobi je logo zespołu Fnatic i zostały utrzymane w charakterystycznej dla niego, pomarańczowej kolorystyce. Listę nowości uzupełniają bezprzewodowe słuchawki douszne Inzone Buds z fioletową, półprzezroczystą obudową.
Poza monitorem (który zadebiutuje w czerwcu), wszystkie opisane wyżej urządzenia pojawią się w sprzedaży jeszcze w kwietniu 2026 roku. Cennik przedstawia się następująco:
- słuchawki Inzone H6 Air – 799 złotych,
- monitor Inzone M10S II – 5999 złotych,
- mysz Inzone Mouse-A Fnatic Edition – 599 złotych,
- podkładka Inzone Mat-F Fnatic Edition – 399 złotych,
- podkładka Inzone Mat-D Fnatic Edition – 299 złotych,
- słuchawki Inzone Buds Glass Purple – 799 złotych.