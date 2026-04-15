Szukasz tabletu do grania? Cierpliwość może się opłacić

Jak często słyszycie o premierach tabletów skierowanych do graczy? Jeżeli należycie do tej grupy, która preferuje najświeższe, flagowe rozwiązania, możliwe, że powinniście już zacząć odkładać pieniądze i cierpliwie czekać na nadchodzącą nowość Redmagic.

Jaki będzie nowy tablet Redmagic?

Historia związana z nowym tabletem chińskiego producenta ma oczywiście dwie strony. Pierwsza to ta oficjalna, z której wiemy jedynie, że urządzenie pojawi się w okolicach kwietnia i maja 2026 roku. O fakcie poinformował użytkowników Weibo dyrektor generalny Redmagic, Jiang Chao. Sprzęt zadebiutuje na rynku lokalnym jako Gaming Tablet 5 Pro, następca Gaming Tablet 3 Pro, znanego u nas jako Astra.

Druga strona to wiedza informatorów, którzy często lubią dzielić się z ludźmi swoją wiedzą. Tym razem rąbka tajemnicy uchylił znany profil Digital Chat Station. Dzięki niemu wiemy, że urządzenie faktycznie będzie przypominać następcę urządzenia wydanego rok temu.

Redmagic Gaming Tablet 5 Pro (Źródło: Jiang Chao | Weibo)

Ale po kolei. Ostatnia próbka urządzenia, jaką widział DCS, charakteryzowała się obecnością 9-calowego ekranu OLED o rozdzielczości 2400 x 1504 pikseli. Ulepszeniem względem poprzednika miałaby być częstotliwość odświeżania matrycy, która ma wzrosnąć z 165 do 185 Hz. Oprócz tego powinniśmy spodziewać się akumulatora o pojemności 8300 mAh, oświetlenia RGB i projektu wykorzystującego przezroczyste materiały.

A co z mocą obliczeniową urządzenia? Stałym elementem każdej wersji ma być układ mobilny Snapdragon 8 Elite Gen 5, czyli topowe rozwiązanie ze stajni Qualcomma, zaprezentowane we wrześniu 2025 roku. Redmagic przewiduje szeroki zakres możliwych opcji – najbardziej bazowym rozwiązaniem ma być konfiguracja z 12 GB RAM-u i 256 GB pamięci wewnętrznej, a bezkompromisowi gracze mobilni będą mogli zdecydować się na wariant 24 GB + 1 TB. Informator nie podaje czy producent planuje zmiany w zestawie aparatów (poprzednik oferował oczko 13 Mpix z przodu i 9 Mpix z tyłu).

Jakie są plany Redmagic na przyszłość?

Póki co nie wiadomo, czy Redmagic Gaming Tablet 5 Pro zadebiutuje na polskim rynku. W przypadku ogólnej, globalnej dystrybucji, urządzenie najprawdopodobniej zostałoby przemianowane na Redmagic Astra 2.

Nie jest to jedyne urządzenie, jakiego możemy się spodziewać ze stajni tego producenta w przyszłości. Firma ma pracować również na Redmagic 11S Pro+. Ma to być rozwiązanie mocniejsze od zaprezentowanego w październiku 2025 roku Redmagic 11 Pro, zachowujące wyjątkowe cechy pokroju chłodzenia wodnego w środku urządzenia. Tajemnicą pozostaje czy oba sprzęty zostaną zaprezentowane w tym samym czasie.