Szukasz tabletu do grania? Cierpliwość może się opłacić

Jak często słyszycie o premierach tabletów skierowanych do graczy? Jeżeli należycie do tej grupy, która preferuje najświeższe, flagowe rozwiązania, możliwe, że powinniście już zacząć odkładać pieniądze i cierpliwie czekać na nadchodzącą nowość Redmagic.
Jaki będzie nowy tablet Redmagic?
Historia związana z nowym tabletem chińskiego producenta ma oczywiście dwie strony. Pierwsza to ta oficjalna, z której wiemy jedynie, że urządzenie pojawi się w okolicach kwietnia i maja 2026 roku. O fakcie poinformował użytkowników Weibo dyrektor generalny Redmagic, Jiang Chao. Sprzęt zadebiutuje na rynku lokalnym jako Gaming Tablet 5 Pro, następca Gaming Tablet 3 Pro, znanego u nas jako Astra.
Druga strona to wiedza informatorów, którzy często lubią dzielić się z ludźmi swoją wiedzą. Tym razem rąbka tajemnicy uchylił znany profil Digital Chat Station. Dzięki niemu wiemy, że urządzenie faktycznie będzie przypominać następcę urządzenia wydanego rok temu.
Ale po kolei. Ostatnia próbka urządzenia, jaką widział DCS, charakteryzowała się obecnością 9-calowego ekranu OLED o rozdzielczości 2400 x 1504 pikseli. Ulepszeniem względem poprzednika miałaby być częstotliwość odświeżania matrycy, która ma wzrosnąć z 165 do 185 Hz. Oprócz tego powinniśmy spodziewać się akumulatora o pojemności 8300 mAh, oświetlenia RGB i projektu wykorzystującego przezroczyste materiały.
A co z mocą obliczeniową urządzenia? Stałym elementem każdej wersji ma być układ mobilny Snapdragon 8 Elite Gen 5, czyli topowe rozwiązanie ze stajni Qualcomma, zaprezentowane we wrześniu 2025 roku. Redmagic przewiduje szeroki zakres możliwych opcji – najbardziej bazowym rozwiązaniem ma być konfiguracja z 12 GB RAM-u i 256 GB pamięci wewnętrznej, a bezkompromisowi gracze mobilni będą mogli zdecydować się na wariant 24 GB + 1 TB. Informator nie podaje czy producent planuje zmiany w zestawie aparatów (poprzednik oferował oczko 13 Mpix z przodu i 9 Mpix z tyłu).
Jakie są plany Redmagic na przyszłość?
Póki co nie wiadomo, czy Redmagic Gaming Tablet 5 Pro zadebiutuje na polskim rynku. W przypadku ogólnej, globalnej dystrybucji, urządzenie najprawdopodobniej zostałoby przemianowane na Redmagic Astra 2.
Nie jest to jedyne urządzenie, jakiego możemy się spodziewać ze stajni tego producenta w przyszłości. Firma ma pracować również na Redmagic 11S Pro+. Ma to być rozwiązanie mocniejsze od zaprezentowanego w październiku 2025 roku Redmagic 11 Pro, zachowujące wyjątkowe cechy pokroju chłodzenia wodnego w środku urządzenia. Tajemnicą pozostaje czy oba sprzęty zostaną zaprezentowane w tym samym czasie.