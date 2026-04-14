Ten smartwatch zaskoczy ceną. Fanów czeka zimny prysznic

Amazfit Cheetah 2 Pro może okazać się jednym z ciekawszych smartwatchy na rynku. Szkoda tylko, że jego cena nie będzie należała do tych naprawdę atrakcyjnych.

Znamy wygląd Amazfit Cheetah 2 Pro

W 2023 roku na rynek trafił Amazfit Cheetah Pro, czyli smartwatch skierowany do miłośników aktywnego spędzenia czasu. W naszej recenzji otrzymał on wysoką ocenę, bowiem 8 na 10 możliwych punktów. Piotrek, autor omawianej recenzji, docenił zastosowany wyświetlacz AMOLED, wygodne paski nylonowe, rozbudowane tryby sportowe i trenera AI, niewielką wagę, czas pracy na jednym ładowaniu, dokładne monitorowanie aktywności, zdrowia i snu oraz precyzyjny GPS z obsługą map offline.

Nie powinno więc dziwić, że następca wzbudza niemałe zainteresowanie. Szczególnie, że producent całkiem skutecznie podgrzewa atmosferę wokół zbliżającej się premiery. W zeszłym miesiącu na oficjalnym koncie firmy na Instagramie opublikowany został film z Grantem Fisherem, amerykańskim olimpijczykiem, specjalizującym się w biegach długodystansowych.

Fani marki dostrzegali wówczas, że Grant Fisher korzysta z nowego smartwatcha, który jeszcze nie zadebiutował. Co ciekawe, jedno z ujęć pokazywało smartfon sportowca z uruchomioną aplikacją Amazfit i informacją, że jej ona sparowana właśnie z modelem Amazfit Cheetah 2 Pro.

Wspomniany film nie pozwalał jednak na dokładniejsze poznanie designu nowego urządzenia, ale z pomocą postanowił przyjść renomowany informator, Roland Quandt. Umieścił on na swoim profilu na Bluesky zestaw grafik przedstawiających wygląd nowego Amazfita.

Niestety, szczegóły dotyczące specyfikacji nie są znane, ale z grafik wynika Amazfit Cheetah 2 Pro, że zaoferuje ekran AMOLED, nowy i pewnie lepszy czujnik tętna względem poprzednika, a także producent zrezygnuje z fizycznej koronki. Obsługa będzie opierać się na zestawie czterech przycisków oraz – niezmiennie – po interfejsie będzie można poruszać się z wykorzystaniem dotykowego ekranu.

Można spodziewać się długiego czasu pracy, precyzyjnych pomiarów i obsługi wielu trybów sportowych. Najpewniej dostaniemy naprawdę niezły smartwatch dla aktywnych. Jednak cena niekoniecznie będzie przyjemna.

Ile ma kosztować Amazfit Cheetah 2 Pro?

Poprzednik w dniu debiutu został wyceniony na 299 euro, co dziś jest równowartością około 1267 złotych. Natomiast kolejna generacja ma kosztować 459 euro, czyli około 1945 złotych.

Ciekawe, czy w tej cenie ktoś zdecyduje się na tego Amazfita, czy jednak sięgnie przykładowo po Suunto Race 2 lub Garmina Venu 4.