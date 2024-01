W ofercie vivo pojawiła się nowa seria smartfonów

Chiński producent doszedł do wniosku, że jego oferta jest niepełna, gdyż właśnie rozszerzył ją o nową serię smartfonów. Wygląda to jak zorganizowana akcja, bo realme również się do tego przymierza. A obie marki wchodzą w skład tego samego koncernu BBK Electronics.

Nowy smartfon vivo G2 5G to protoplasta nowej rodziny

Patrząc na specyfikację tego modelu, od razu można zorientować się, o jakiego klienta zamierza powalczyć producent. Mianowicie o osoby, które nie mają dużych wymagań, gdyż specyfikacja urządzenia jest mocno budżetowa, podobnie jak jego cena.

Zresztą wystarczy też spojrzeć na przód vivo G2 5G, aby nie mieć wątpliwości, że to budżetowiec, gdyż obecnie już tylko w takich konstrukcjach można spotkać wyświetlacz z wycięciem w kształcie litery „V” (lub „U”) w górnej części. Umieszczono w nim aparat z matrycą 5 Mpix (f/2.2), natomiast ekran (LCD) ma przekątną 6,56 cala i rozdzielczość HD+ 1612×720 pikseli, a do tego funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością 60 i 90 Hz.

fot. producenta

Na tyle znajdują się natomiast teoretycznie dwa aparaty, aczkolwiek producent podaje jedynie, że główny ma 13 Mpix i przysłonę f/1.8. Parametry drugiego pozostają tajemnicą, zatem można podejrzewać, że to czujnik głębi. Trudno uznać to za niespodziankę, ponieważ to częsta praktyka w przypadku tanich smartfonów.

O budżetowości tego modelu świadczy również zastosowany procesor – MediaTek Dimensity 6020 z modemem 5G. Ponadto, w zależności od wersji, urządzenie ma 4, 6 lub nawet 8 GB RAM LPDDR4X i od 128 GB do 256 GB pamięci wbudowanej typu UFS 2.2. Pamięć to jedyny aspekt, na którym producent „nie przyoszczędził”.

Oprócz tego vivo G2 oferuje m.in. czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi, funkcję ustawienia głośności na 200% i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Całość fabrycznie pracuje pod kontrolą systemu Android 13 z nakładką Origin OS 3 i jest zasila akumulatorem o pojemności 5000 mAh, który obsługuje ładowanie przez port USB-C z mocą maksymalnie tylko 15 W. Urządzenie ma wymiary 163,74×75,43×8,09 mm i waży 186 gramów.

Cena vivo G2 5G, dostępność

Model ten będzie dostępny w Chinach w aż czterech konfiguracjach:

4/128 GB za 1199 juanów (równowartość ~675 złotych),

6/128 GB za 1499 juanów (~840 złotych),

8/128 GB za 1599 juanów (~900 złotych),

8/256 GB za 1899 juanów (~1070 złotych).

We wstępie wspomniałem o realme, ponieważ w ofercie tego producenta również pojawi się nowa seria smartfonów – realme Note, w skład której prawdopodobnie też wejdą przystępne cenowo modele, jak vivo G2 5G (w pierwszej kolejności Note 1 i Note 50).