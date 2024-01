Nowy smartfon Unihertz to „mały czołg”. Skąd taka nazwa?

Unihertz to marka, która ma w swojej ofercie wiele „nietypowych” smartfonów – na przykład (zaskakujący) Unihertz Jelly Star. Najnowszym modelem w jej portfolio będzie 8849 Tank Mini, czyli „mały czołg”. Jego nazwa nie wzięła się znikąd.

Smartfon Unihertz 8849 Tank Mini 1 nazywa się tak nie bez powodu

Tank to po angielsku czołg i jednocześnie seria smartfonów firmy Unihertz, które cechują się m.in. wytrzymałymi i odpornymi na wiele czynników obudowami. Nie tylko to je jednak wyróżnia – kolejnym aspektem są rozbudowane zespoły diod na panelu tylnym. W modelu Tank Mini 1 zapewniają one 800 lumenów, czyli tyle, ile żarówka starego typu o mocy 60 W, a także funkcję nadania sygnału świetlnego SOS.

źródło: AliExpress

Drugi człon w nazwie nawiązuje natomiast do relatywnie kompaktowych gabarytów smartfona (jak na urządzenie typu rugged). Wpływ na to ma zastosowanie ekranu (IPS) o przekątnej tylko 4,3 cala, którego rozdzielczość wynosi 1200×540 pikseli (306 ppi), a jasność maksymalna sięga 600 nitów. Wymiary Tank Mini 1 to 120,7×58,8×23,3 mm, a waga 240 gramów.

W swoim wnętrzu smartfon skrywa procesor MediaTek Helio G99 (6 nm) oraz 12 GB RAM LPDDR4X i 256 GB pamięci wewnętrznej typu UFS 2.1. Ilość pamięci operacyjnej można zwiększyć o 12 GB kosztem wbudowanej, a masowej za pomocą karty microSD o pojemności do 1 TB. Do tego na tyle urządzenia znajdziemy aparat o rozdzielczości 100 Mpix, a na przodzie 32 Mpix. Na górnej krawędzi producent umieścił natomiast… laserowy dalmierz o zasięgu do 40 metrów.

Tank Mini 1 odda swoim właścicielom do dyspozycji również czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi i dodatkowy, programowalny klawisz, a także dual SIM (hybrydowy: 2x nano SIM lub SIM + microSD). Smartfon ma też fabrycznie wgrany system Android 13 i akumulator o pojemności 5800 mAh, który obsługuje ładowanie o mocy 33 W przez port USB-C.

źródło: AliExpress

Ile kosztuje smartfon Unihertz 8849 Tank Mini 1? (cena, dostępność)

Model Tank Mini 1 będzie można kupić na platformie AliExpress od 25 stycznia 2024 roku za 199,99 dolarów (równowartość ~800 złotych), aczkolwiek tylko do 31 stycznia, gdyż później jego cena wzrośnie do 269,99 dolarów (~1080 złotych).