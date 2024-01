realme z nową serią smartfonów. Xiaomi to się nie spodoba

Obecnie realme ma w ofercie kilka serii smartfonów. Obok modeli narzo, grupy „C” czy „GT” jest też rodzina kolejno numerowanych urządzeń, które obecnie zatrzymały się w Polsce na „11”. Wygląda na to, że producent może zacząć liczyć od nowa.

Jak Redmi

Czy w ofercie realme znajdziemy smartfon na każdy budżet? Poniekąd tak. Możemy zdecydować się na coś z serii „C” czy narzo i stać się właścicielem nowego urządzenia za mniej niż 1000 złotych. Modele „11” z opcjami Pro czy Pro+ to już reprezentanci średniej półki od 1000 do 2000 złotych. Powyżej tej kwoty na klientów czeka rodzina GT. Brakuje póki co czegoś flagowego, a może nawet – ultraflagowego.

realme 11 5G (źródło: realme)

Wszystko wskazuje jednak na to, że firma (jeszcze?) nie planuje szarży na tę półkę cenową. Zamiast tego chce zaprezentować alternatywę dla obecnych „Jedenastek”. Nowe urządzenie może stać się większym i mocniejszym kuzynem tej serii, i przy okazji kojarzyć się z rywalem z ojczyzny, który używa tego samego słowa do oznaczania swoich smartfonów…

realme Note na horyzoncie

Tak, to nie błąd – realme powinno wkrótce rzucić rękawicę Xiaomi Redmi Note 13 modelem Note 1. Według informacji przekazanych przez użytkownika ThisGood15 na Twitterze/X, nowinka chińskiego producenta otrzyma 6,67-calowy ekran OLED o rozdzielczości Full HD z częstotliwością odświeżania 120 Hz na przodzie i trzy aparaty na tyle – 108 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix. Choć źródło o tym nie wspomina, najprawdopodobniej do głównego obiektywu dołączy „oczko” ultraszerokokątne oraz makro. Przednia kamerka do selfie zaoferuje zaś matrycę 16 Mpix.

Źródło: Sky Li (Twitter/X)

realme Note 1 otrzyma również chipset MediaTek Dimensity 7050, a całość będzie podtrzymywać przy życiu akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla szybkiego ładowania o mocy 67 W. W tabeli porównującej smartfon do konkurencji, firma pochwaliła się też obecnością czytnika linii papilarnych pod ekranem i dwóch głośników.

O tym, że nie jest to losowa tabelka puszczona rzutnikiem, a coś jest na rzeczy, dowodzi fakt, że premierę nowej serii urządzeń zapowiedział na swoim koncie na Twitterze/X sam Sky Li, założyciel oraz prezes realme. Wpisowi towarzyszy grafika, którą widzicie powyżej.

Oprócz rywalizacji ze świeżym Redmi Note 13, realme chce również rzucić rękawicę marce Infinix i ich modelom z serii Note 30. Wygląda na to, że nieważne, kto wygra ten pojedynek, na podium i tak zawsze będziemy mieli jakiegoś Note’a. 😉 Premiera protoplasty nowej rodziny planowana jest na 24 stycznia 2024 roku.