HAMMER BLADE V 5G to pancerniak z bardzo atrakcyjną specyfikacją

Smartfony tego typu nierzadko oferują przede wszystkim wzmocnioną obudowę, która zapewnia większą wytrzymałość na upadki czy uderzenia, podczas gdy ich specyfikacja już taka „mocna” nie jest. W nowym modelu HAMMER BLADE V 5G nie potraktował jej jednak całkowicie „po macoszemu”.

Specyfikacja HAMMER BLADE V 5G

Jako że BLADE V 5G kierowany jest do osób, które potrzebują wytrzymałego urządzenia, zaczniemy właśnie od tej kwestii. Model ten spełnia kryteria standardu IP69, a także normy MIL-STD-810H, co poświadcza o jego pyło- i wodoszczelności oraz odporności na upadki i zdolność do pracy w szerokim zakresie temperatur (od -20℃ do 55℃). Oczywiście nie jest on niezniszczalny, ale z pewnością wytrzyma więcej niż „przeciętny smartfon”.

źródło: mPTech

Na szczęście producent nie skupił się wyłącznie na tym aspekcie – specyfikacja BLADE V 5G też jest niczego sobie, zdecydowanie nie potraktowano jej po macoszemu. Urządzenie wyposażono w wyświetlacz IPS o przekątnej 6,59 cala i rozdzielczości Full HD+ 2412×1080 pikseli (405 ppi) ze szkłem Corning Gorilla Glass 5. generacji, który można obsługiwać też w rękawiczkach.

Sercem BLADE V 5G jest procesor MediaTek Dimensity 7050 z modemem 5G, który współpracuje z 8 GB RAM. Pamięć operacyjną można rozszerzyć o 6 GB kosztem wbudowanej, której ten model oferuje 256 GB. I tę ostatnią również da się rozbudować – za pomocą karty microSD o pojemności do 1 TB. Całość zasili zaś akumulator o pojemności 5000 mAh. Co ważne: bateria jest wymienna, co dziś jest rzadkością.

Oprócz tego specyfikacja BLADE V 5G obejmuje podwójny aparat 50 Mpix (f/1.8) + 8 Mpix z trybem Night Vision do zdjęć w nocy na tyle i 16 Mpix na przodzie oraz moduł NFC, WiFi 6, eSIM, czytnik linii papilarnych, radio FM (niewymagające podłączenia słuchawek), dual SIM (niehybrydowy: 2x SIM + microSD) i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Ponadto na boku urządzenia umieszczono HAMMER Key, za pomocą którego można szybko uruchomić wybraną aplikację lub przypisaną wcześniej funkcję.

źródło: mPTech

Smartfon fabrycznie pracuje pod kontrolą systemu Android 13, ma wymiary 173x83x12 mm i waży 200 gramów.

Cena smartfona HAMMER BLADE V 5G, dostępność

Cena modelu BLADE V 5G została ustalona na 1799 złotych. Można go już kupić w oficjalnym sklepie internetowym mPTech.