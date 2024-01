Allegro wybierze za Ciebie. Niekoniecznie Ci się to spodoba

Dziś często zdajemy się na algorytmy, które śledzą każdy nasz krok i dzięki temu są w stanie podsunąć potencjalnie interesujące treści i produkty. W tym przypadku niekoniecznie każdy musi być zadowolony z tego, że to Allegro zdecyduje, kto dostarczy do niego przesyłkę.

Allegro samo zdecyduje, który kurier dostarczy Waszą przesyłkę

Allegro oficjalnie ogłosiło dziś zmianę, którą być może niektórzy z Was już zauważyli, gdyż obowiązuje ona od 11 stycznia 2024 roku. Jeśli jednak – podobnie jak ja – do tej pory tego nie zarejestrowaliście, to teraz będziecie już wiedzieć, że coś takiego wprowadzono. I nie wszystkim może się to spodobać.

Otóż w przypadku skompletowania zamówienia na kwotę minimum 65 złotych, kwalifikującego się do skorzystania z darmowej dostawy Smart!, w formularzu dostawy i płatności pojawi się dodatkowa opcja dostawy na adres – Kurier (bez nazwy przewoźnika). Jeśli klient zaznaczy tę opcję, platforma sama wybierze firmę, która dostarczy zamówienie (z tych, które udostępnia sprzedający – a mogą to być One Kurier, Kurier DPD, Kurier DHL, Kurier Pocztex i Kurier UPS).

Dopiero w podsumowaniu zakupów zostanie podana informacja, który konkretnie przewoźnik dostarczy przesyłkę. Jest jednak dobra wiadomość – można go zmienić. W tym celu należy w sekcji Metody dostawy kliknąć [pokaż więcej metod dostawy] – wówczas wyświetlą się pozycje ze wskazaniem konkretnej firmy.

źródło: Allegro

Platforma nie precyzuje, czym będzie się kierować przy wyborze firmy kurierskiej, która dostarczy zamówienie, jeśli klient sam jej nie wskaże (staramy się tego dowiedzieć). Dla niektórych może to nie mieć znaczenia, ale nie brakuje osób, które preferują konkretnego lub wybranych operatorów, bo na przykład pasują im godziny, w których zwykle ich kurierzy dostarczają paczki lub zawiodły się na firmie X i nie chciałyby ponownie korzystać z jej usług. Jeżeli nie zmienią domyślnego wyboru (a przecież może się tak zdarzyć – na przykład przez niedopatrzenie), to mogą nie być zadowolone.

To niejedyna zmiana na Allegro

Osoby, które preferują odbiór w automacie paczkowym w dogodnym dla siebie terminie, zachęcane były i cały czas są do wyboru Allegro One Boxów, ponieważ dzięki temu mogą zyskać dodatkowe profity. Platforma poinformowała, że od 2024 roku będzie zerować licznik odebranych przesyłek zawsze po roku (do tej pory kody na kursy, e-booki i zwrot sprzętu elektronicznego można było dostać tylko raz na dwa lata), a do tego zmieni kolejność, w jakiej przyzna nagrody:

kod na darmowy zwrot używanego elektrosprzętu po pierwszej odebranej przesyłce (bez zmian),

kod na wybrany kurs ze Strefy Kursów – po drugiej odebranej przesyłce (wcześniej po trzeciej),

kod na darmowego e-booka w Legimi – po trzeciej odebranej przesyłce (wcześniej po drugiej).

Nie zmieni się również to, że po każdej dziesiątej przesyłce Allegro posadzi drzewo z dedykacją, ale – i to nowość – pod warunkiem, że użytkownik ją uzupełni. Jeśli tego nie zrobi, nagroda przepadnie, podobnie jak pozostałe, gdy nie zostaną odebrane w ciągu 30 dni od odebrania przesyłki w zakładce Moje One.