Promocja: Kup smartfon Samsunga i odbierz smartwatch w prezencie

Firma Samsung przygotowała nie lada promocję. Inteligentny zegarek Galaxy Watch 4, w wersji 44 mm z Bluetooth, można otrzymać za darmo po zakupie wybranego smartfona z rodziny Galaxy. Oferta jest jednak ograniczona czasowo – do kiedy trzeba zdecydować się na zakup?

Samsung Galaxy Watch 4 w prezencie

Jakkolwiek bardzo bym chciał napisać, że dostaniecie jeden z najlepszych inteligentnych zegarków na rynku za „dziękuję”, to niestety nie mogę. Na urządzenie to mogą liczyć jedynie osoby, które zdecydują się na zakup jednego z dwóch składanych smartfonów Samsunga – mowa o modelach Galaxy Z Flip 4 lub Galaxy Z Fold 4.

Galaxy Watch 4 44mm w czarnej wersji kolorystycznej. Dokładnie taki dostaniecie, jeśli zdecydujecie się na wzięcie udziału w promocji

(fot. Tabletowo.pl)

Oferta dotyczy urządzeń nabytych zarówno w oficjalnym sklepie Samsung, jak i w wybranych sklepach partnerskich. Wszystkie sklepy partnerskie zostały wyszczególnione w regulaminie promocji.

Co należy zrobić, aby skorzystać z promocji?

Oczywiście należy kupić jeden z wyżej wymienionych smartfonów albo w oficjalnym sklepie Samsung, albo w jednym z wymienionych w regulaminie sklepów partnerskich. Jednak samo to nie wystarczy, aby odebrać Galaxy Watch 4 – wręcz przeciwnie, to dopiero początek przeprawy.

Zacznijmy od tego, że do promocji kwalifikują się smartfony zakupione w okresie jej trwania, tj. od 2 stycznia do 22 stycznia 2023 roku, do godziny 23:59. Na całe szczęście za datę zakupu uznaje się datę złożenia zamówienia, toteż nawet osoby, które zdecydują się nabyć nowego Folda lub Flipa na kilka minut przed północą, wciąż będą mogły zakwalifikować się do promocji.

Następnie urządzenie należy aktywować, tj. uruchomić smartfon ze wsadzoną w nim kartą SIM (musi być polskiego usługodawcy) na przynajmniej 5 minut oraz zaakceptować EULA. Są to postanowienia umowy licencyjnej użytkownika końcowego – standard przy nabywaniu każdego nowego urządzenia typu smartfon bądź tablet.

Następnie użytkownik musi zalogować się na konto aplikacji Samsung Members na Galaxy Flip 4 lub Galaxy Fold 4, które to istnieje w ramach konta Samsung. Osoby, które zdecydowały się przesiąść na modele koreańskiego giganta od konkurencji, będą zmuszone do założenia takiego konta.

Ostatnią rzeczą jest wypełnienie formularza, który zostanie udostępniony po zalogowaniu się w wyżej wspomnianej aplikacji (w terminie od 2 stycznia 2023 do 5 lutego 2023, do godziny 23:59) oraz dołączenie dowodu zakupu. Formularz będzie dostępny do wypełnienia jedynie na terytorium Polski.

Smartwatch w prezencie zostanie wysłany na adres podany w formularzu zgłoszeniowym w ciągu 21 dni kalendarzowych od przesłania uczestnikowi promocji informacji o pozytywnej weryfikacji zgłoszenia (która z kolei może potrwać do 14 dni kalendarzowych).

Nic tylko brać…?

Kroków jest rzeczywiście wiele, jednak pozwolą Wam one zaoszczędzić kilkaset złotych. Patrząc na obecne oferty sklepów, które biorą udział w promocji, to najlepszą ofertę na Galaxy Z Flip 4 ma teraz NEONET, gdzie smartfon kosztuje od 4499 złotych. Jeśli jednak interesuje Was Galaxy Z Fold 4, to powinniście zwrócić swe oczy ku ofercie sklepu RTV Euro AGD, gdzie kosztuje on 7399 złotych za wersję z 512 GB pamięci wewnętrznej.