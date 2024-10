Nowa promocja na najlepsze smartfony Samsunga – taniej nawet o 700 złotych

Jeżeli należycie do grona najbardziej wymagających klientów, ta promocja z pewnością Was zainteresuje. Dzięki niej zapłacicie mniej za najlepsze smartfony w ofercie producenta z Korei Południowej.

Najlepszy smartfon Samsunga taniej nawet o 700 złotych

Najnowsza promocja obejmuje w sumie aż pięć modeli z oferty producenta z Korei Południowej:

Promocja zainteresuje zatem zarówno osoby, które chcą mieć kompaktowego flagowca, jak i model z większym ekranem oraz najlepszymi dostępnymi w topowej linii rozwiązaniami. Aby jednak z niej skorzystać i zaoszczędzić nawet 700 złotych, trzeba spełnić kilka warunków.

Jak kupić smartfon Samsunga taniej nawet o 700 złotych w najnowszej promocji?

Przede wszystkim, aby skorzystać z nowej oferty południowokoreańskiego producenta, należy kupić smartfon Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy Z Flip 6 lub Galaxy Z Fold 6 w dniach od 14 do 27 października 2024 roku u partnera handlowego wskazanego w regulaminie promocji, który załączamy poniżej. Na liście tym razem nie ma operatorów komórkowych.

Po zakupie urządzenia należy je aktywować na terenie Polski z włożoną do niego kartą SIM polskiego operatora do dnia 3 listopada 2024 roku poprzez uruchomienie go na co najmniej 5 minut i zaakceptowanie warunków użytkownika końcowego (EULA). Wymagane jest też zapewnienie połączenia z internetem.

Następnie, do 10 listopada 2024 roku, trzeba zalogować się do aplikacji Samsung Members i kliknąć w banner promocyjny, którzy przeniesie Was do formularza zgłoszeniowego. Wymagane jest w nim m.in. załączenie dowodu zakupu oraz zdjęcia pudełka z naklejką z kodem kreskowym i numerem IMEI. Co ważne: możliwe jest to wyłącznie na terenie Polski.

Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia na podane przez Was w formularzu zgłoszeniowym konto bankowe otrzymacie zwrot – 500 złotych, jeśli kupiliście Galaxy S24, Galaxy S24 Ultra lub Galaxy Z Flip 6, albo 700 złotych, jeżeli nabyliście Galaxy S24+ albo Galaxy Z Fold 6.

Regulamin promocji (PDF)