Opera ma nową funkcję. Jest fajna, ale pewnie z niej nie skorzystasz

Najprawdopodobniej dzisiaj nie wyobrażasz sobie, że mogłoby ich nie być, ale czy wiesz, że Opera była pierwszą przeglądarką internetową, w której pojawiły się karty? Niedawno norwesko-polski zespół rozwijający ten program dokonał kilku poważnych zmian w obrębie tego elementu – na czele z kontekstami oraz wyspami (czyli wizualnie wyróżniającymi się grupami) kart. Teraz nadszedł czas na kolejną nowinkę.

Opera wprowadza nowy sposób zarządzania kartami – z pomocą sztucznej inteligencji

Przeglądarka Opera tuż przed wakacjami zadebiutowała w odświeżonym wydaniu. Teraz zaś zyskała nowy sposób zarządzania kartami. Funkcja nazywa się Tab Commands i jest ściśle powiązana ze zintegrowaną z tym programem sztuczną inteligencją o nazwie Aria. A polega to na tym, że możliwe staje się zamykanie, przypinanie, grupowanie i wykonywanie innych zadań związanych z kartami za pomocą naturalnego czatu tekstowego.

Aby skorzystać z tej funkcji, należy zaktualizować Operę do najnowszej wersji deweloperskiej, a następnie uruchomić wiersz poleceń, wciskając skrót Ctrl+/ (w przypadku systemu Windows) lub Cmd+/ (na Macu). Później wystarczy już tylko napisać, co chcemy osiągnąć, a Aria zrobi to za nas. Alternatywnie – jeśli mamy uruchomionych więcej niż 5 kart – możemy też kliknąć prawym przyciskiem myszy na karcie i wybrać opcję AI Tab Management.

źródło: Opera

Nie wiem, czy to praktyczne, ale i tak fajnie, że w ogóle jest

Czy aby na pewno jest to najwygodniejszy i najszybszy sposób na pogrupowanie kart lub ich przypięcie? Cóż, wydaje mi się, że jeśli tak, to jedynie w bardzo specyficznych sytuacjach – przede wszystkim przy bardzo dużej liczbie otwartych stron. Niemniej lepiej mieć więcej opcji niż mniej, więc trudno mieć tu o cokolwiek pretensje.

Przy okazji ekipa odpowiedzialna za rozwój przeglądarki Opera zapewnia, że funkcja Tab Commands gwarantuje prywatność. Choć Aria działa na zewnętrznym serwerze, informacje na temat kart nie są nigdzie przesyłane – jedynie samo polecenie. Komenda jest przetwarzana, a wynikiem tego jest wygenerowany zestaw instrukcji wskazujący programowi, co i jak musi zrobić.